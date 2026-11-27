El departamento cumplirá 113 años el 2 de diciembre con una agenda de actos, deporte y cultura. La programación incluye la apertura del Centro Deportivo de Las Chacritas y la reinauguración de la radio municipal.

El 2 de diciembre, 9 de Julio cumplirá 113 años desde su incorporación a la organización territorial de San Juan como departamento. La conmemoración se extenderá hasta el 11 de diciembre con actividades deportivas, culturales e institucionales organizadas por la Municipalidad de 9 de Julio.

Centro deportivo Ese miércoles, desde las 18:30, se realizará el acto central junto con la inauguración del nuevo Centro Deportivo de Las Chacritas. La programación prevista incluye una exhibición gimnástica, competencias deportivas y la participación de la banda de música del R.I.M.22. La apertura incorpora un espacio destinado a la práctica deportiva y a actividades comunitarias en esa zona del departamento.

Ciclismo y cultura Entre el 4 y el 6 de diciembre, 9 de Julio será sede de la 44ª edición del Día Nacional del Ciclista, organizada por la agrupación ciclista Alma, con participación de corredores de distintas provincias. El viernes 4 habrá cicloturismo y ágape con un recorrido de 35 kilómetros; el sábado 5 se prevé un trayecto de 90 kilómetros; y el domingo 6 la concentración será a las 6:30 para completar un circuito de 48 kilómetros y luego compartir un almuerzo.

Peña y clásica También el 5 de diciembre, desde las 21:00, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario organizará una peña folclórica en la Casa de la Cultura con presentaciones de Desde el Alma, Los Luceros de Jáchal, Los Herer y artistas locales. Al día siguiente, desde las 15:00, se disputará la 13° edición de la Clásica Doble Cerrillo, prueba del calendario ciclístico provincial, con largada en el nuevo Centro Deportivo de Las Chacritas y llegada en Plaza Independencia.

Radio y cierre El cronograma seguirá el 7 de diciembre, a las 20:00, con la reinauguración de Radio Municipal Independencia 87.9 FM junto al CIC de Las Chacritas, luego de obras de refacción y puesta en valor. Según la comunicación oficial, la intervención incluyó remodelación de espacios, mejoras en accesos y nuevo equipamiento tecnológico y mobiliario. La agenda terminará el 11 de diciembre, desde las 18:30, con el Gran Zumbatón Aniversario en el Centro Deportivo de Las Chacritas, en una jornada que también celebrará los 10 años de Zumberas del Corazón.