El SMN prevé una jornada calurosa en San Juan, con nubosidad variable e inestabilidad en las primeras horas. La temperatura bajará hacia la noche, cuando rondará los 29°C.

San Juan tendrá este viernes una jornada marcada por el calor, con una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 17°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La inestabilidad se concentrará en la madrugada, cuando el organismo nacional prevé la probabilidad de tormentas aisladas y una brisa del sector noroeste. Ese escenario inicial puede afectar la evolución del tiempo durante las primeras horas del día, aunque el pronóstico anticipa una mejora posterior.

Evolución prevista Por la mañana, el SMN espera cielo algo nublado y viento leve del norte. Hacia la tarde, la nubosidad aumentará y el cielo se presentará mayormente nublado, en el tramo del día en que se registrará la temperatura máxima. La combinación de calor y cobertura nubosa define una jornada sin cambios bruscos de temperatura, pero con condiciones variables.

Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y el termómetro descenderá hasta unos 29°C. El dato resulta relevante para la planificación de actividades al aire libre y para el seguimiento de la evolución del tiempo en la provincia. El pronóstico oficial no menciona alertas en el parte difundido para esta jornada.