La Cámara de Diputados realizó la entrega de premios del concurso Jorge Leonidas Escudero. Participaron escritores de distintas edades, 40 escuelas y autores de los 19 departamentos. La edición incorporó una nueva categoría de literatura ilustrada.

La literatura sanjuanina tuvo su gran encuentro este jueves. En el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán se realizó el acto de proclamación de ganadores de la 11.ª edición del concurso San Juan Escribe, Premio Jorge Leonidas Escudero, una iniciativa que volvió a reunir a escritores, estudiantes y representantes de instituciones culturales y educativas de toda la provincia.

Los números reflejan la convocatoria que alcanzó esta edición: se recibieron 238 obras y participaron 936 personas de distintas edades, con la presencia de 40 escuelas. Una propuesta que busca promover la escritura y generar espacios para que nuevos autores puedan mostrar sus producciones.

Organizado por la Cámara de Diputados, a través de su Fondo Editorial, el certamen abarcó los 19 departamentos y reconoció trabajos en distintas categorías literarias, tanto para escritores mayores como para jóvenes y estudiantes.

Una de las principales novedades de este año fue la incorporación de Literatura Ilustrada, una categoría que abrió las puertas a nuevas formas de narración, como historietas, cómics, manga, libros álbum y relatos ilustrados.





Los ganadores de la edición 2026

En la sección Escritores Mayores se entregaron premios en cuatro categorías.

En Cuento, el primer lugar fue para Gonzalo Ramiro Arena, por Oasis armónico, mientras que el segundo puesto quedó para Carlos Horacio Storni, por Asedio al olvido.

En Novela, María Daniela Solavagione obtuvo el primer premio con El bramido. El segundo lugar fue para Axel Brian Cataldo Loza, por Hijos del zonda.

La categoría Poesía tuvo como ganadora a María Julieta Miranda Russo, con Albor(de) la palabra. El segundo reconocimiento fue para Mirian Mabel Fonseca, por El primer mestizo. Cantos, poemas y sonetos de uva, vino, sol y tiempo.

En Literatura Ilustrada, la nueva categoría del concurso, Carlos Antonio Fernández consiguió el primer puesto con Mega Josefina brutal. El segundo lugar fue para Desertum Crucis, de Maximiliano Nicolás Martín González y Claudio Iván Cabello.





Los jóvenes también tuvieron su lugar

La sección Escritores Menores reconoció a nuevas voces de la literatura sanjuanina.

En Revelación Juvenil Individual, el primer premio fue para Melanie Guadalupe Victoria Montero, por El soldado de los dos mundos. El segundo puesto correspondió a María Luz Méndez Ríos, con Albahaca.

En Revelación Escolar, el máximo reconocimiento fue para la Escuela Albergue Casa del Niño, por la obra Guardianes del triásico: crónicas, leyendas y secretos científicos de Ischigualasto.

Premios y publicación de las obras

Además del reconocimiento, los ganadores recibieron importantes premios y la posibilidad de ver sus trabajos publicados.

En la sección Escritores Mayores, los primeros puestos obtuvieron $700.000, junto con la edición impresa y digital de sus obras. Los segundos premios recibieron $400.000 y también accederán a la publicación de sus trabajos.

En Revelación Juvenil Individual, el primer y segundo puesto recibieron una tablet y la edición impresa y digital de sus respectivas obras.

En tanto, los integrantes de la producción ganadora de Revelación Escolar recibirán tablets para todos los autores participantes, además de la publicación impresa y digital del trabajo.

Como en las ediciones anteriores, la evaluación estuvo a cargo de jurados de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

Con una convocatoria que reunió a cientos de participantes y propuestas de diferentes puntos de la provincia, San Juan Escribe volvió a poner en primer plano la creatividad, la escritura y el talento de autores de distintas generaciones.