El juez de Faltas y Convivencia de Pocito, Martín Escamilla, presentó los alcances de la ordenanza 6256 contra la contaminación acústica vehicular. La norma alcanza a motos, autos y camionetas, y prevé un esquema gradual de control antes de aplicar sanciones económicas.

El departamento Pocito implementó una nueva normativa para combatir la contaminación sonora y los ruidos molestos provocados por vehículos. El juez de Faltas y Convivencia municipal, Martín Escamilla, visitó los estudios de Telesol y explicó los detalles de la ordenanza 6256, recientemente promulgada tras su publicación en el Boletín Oficial.

Alcance de la norma

La normativa se elaboró de manera conjunta entre el Concejo Deliberante y el juzgado comunal. Según precisó Escamilla, la medida presenta diferencias respecto de otras legislaciones del país al no limitarse únicamente a motocicletas, sino alcanzar también a automóviles y camionetas. Además, los inspectores y las fuerzas de seguridad podrán constatar las infracciones de manera visual y auditiva directa cuando los escapes adulterados no sean de fábrica, sin necesidad exclusiva de utilizar decibelímetro o sonómetro.

"Este tema de ruidos ya está previsto como contaminación medioambiental. O sea, estamos hablando de faltas contra el medioambiente, no sería una cuestión solamente de tránsito", señaló Escamilla, quien remarcó que el impacto sonoro afecta la salud de las personas, a niños con autismo y a los animales.

Fiscalización y denuncias

Respecto a la aplicación práctica, el juez indicó que la fiscalización se activará mediante operativos conjuntos entre inspectores municipales y la Policía provincial, así como a través de denuncias de los vecinos. Para ello, el juzgado habilitó la línea de WhatsApp 264-526-0001 y su sitio web oficial. Escamilla destacó que el proceso se implementará de manera gradual, iniciando con campañas informativas antes de avanzar hacia sanciones más duras.

Sanciones y multas

El régimen sancionatorio prevé el secuestro de los dispositivos y multas económicas que pueden alcanzar hasta los 10 millones de pesos, aunque el magistrado aclaró el criterio de aplicación: "Vendrá un periodo en el que decomisaremos; tenemos hasta la facultad de decomisar esos caños de escape y en un acto público destruirlos". Finalmente, remarcó que la sanción monetaria será la última instancia: "Si nosotros empezamos por la multa económica, se cae toda la idea y el proyecto porque la gente dice que se quiere recaudar, y no es esa la idea".

Datos a seguir: las denuncias por ruidos molestos de vehículos pueden canalizarse a través de la línea de WhatsApp 264-526-0001 habilitada por el juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, antes del inicio de la etapa de sanciones.