Estudiantes y docentes de la UNSJ ofrecerán un espectáculo musical con las canciones más emblemáticas de Disney. Será el jueves 10 de diciembre, en el Centro Cultural Conte Grand, y la entrada consistirá en la donación de juguetes, lápices y juegos destinados a los niños y niñas acompañados por CUVHONI.

Las canciones que marcaron generaciones tendrán su propia noche en San Juan, pero esta vez con un propósito solidario. El próximo jueves 10 de diciembre, la música de Disney será protagonista de un concierto especial organizado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La propuesta comenzará puntualmente a las 19 en el Centro Cultural Conte Grand y reunirá a estudiantes y docentes de distintas cátedras del Departamento de Música de la facultad, quienes interpretarán un repertorio inspirado en las bandas sonoras y melodías más reconocidas del universo Disney.

Pero el espectáculo tendrá un objetivo que irá más allá de lo artístico: todo lo recaudado a través de las donaciones será destinado a CUVHONI (Cuerpo de Voluntarias de Pediatría del Hospital Público), que trabaja acompañando a niños y niñas.

Por eso, quienes asistan no deberán comprar una entrada convencional, sino colaborar con alguno de los elementos solicitados por la organización. Entre las opciones se encuentran lápices, juguetes, sonajeros, juegos de mesa y juegos de cartas, materiales que permitirán sumar propuestas recreativas para las infancias.

La iniciativa está impulsada por la Cátedra Piano, correspondiente al Profesorado y la Licenciatura en Educación Musical, y la Cátedra Piano Complementario. También cuenta con la colaboración de las cátedras de Recursos Didácticos y Educación Musical II de la FFHA-UNSJ.

De esta manera, la comunidad sanjuanina tendrá la oportunidad de disfrutar de una tarde de música, recordar las historias y canciones de Disney y colaborar con una causa solidaria.





Datos para participar:

Fecha: jueves 10 de diciembre de 2026.

Hora: 19, con inicio puntual.

Lugar: Centro Cultural Conte Grand.

Entrada: donación de lápices, juguetes, sonajeros, juegos de mesa o cartas.

Beneficiario: CUVHONI.

Una invitación para compartir la música y transformar una salida cultural en un gesto de acompañamiento para los chicos que más lo necesitan.