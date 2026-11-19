El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada calurosa y ventosa en la provincia. Por la tarde, el viento del oeste podría alcanzar 50 km/h.

San Juan tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada calurosa y ventosa, con una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 18°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y habrá una brisa del sector sur. Esa condición se mantendrá en las primeras horas de la mañana, con un cambio de dirección del viento hacia el este, de acuerdo con el organismo oficial.

Viento por la tarde

El período de mayor intensidad se espera para la tarde, cuando la circulación será del oeste y las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. En ese tramo del día también se registrará la temperatura más alta, lo que puede incidir en la actividad al aire libre y en la sensación térmica general.

Hacia la noche, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y un descenso de la temperatura hasta los 26°C. La variación de las condiciones marcará el cierre de una jornada con amplitud térmica y viento sostenido en distintos momentos del día.