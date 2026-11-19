A solo dos días del comienzo de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el predio del Estadio del Bicentenario atraviesa la etapa final de preparación para el espectáculo del Parque Triásico. Los ensayos generales, los ajustes técnicos y la organización de vestuarios concentran la actividad en la antesala de la apertura.

En el marco de una transmisión especial de medios sanjuaninos, Oscar Rodríguez realizó un móvil en vivo desde el Velódromo, donde se desarrollaba uno de los ensayos generales. Allí estuvo acompañado por la secretaria de Cultura, Analía Vílchez, quien mostró parte del trabajo detrás de escena de la celebración. La funcionaria expuso la disposición de los camarines y la identificación de los vestuarios con el nombre de cada artista y el calzado correspondiente, una organización pensada para agilizar los cambios durante la puesta en escena.

Producción local

Uno de los ejes destacados por Vílchez fue la confección de la indumentaria, realizada íntegramente por trabajadores sanjuaninos. Según explicó, diseñadores, modistas, modistos y talleres de la provincia participaron en la elaboración de cada pieza, con seguimiento permanente para asegurar que el material estuviera listo para la presentación. La secretaria sostuvo: “Son talleres que han estado trabajando todos estos días para poder realizar los vestuarios”.

La funcionaria también señaló que detrás del espectáculo hay un equipo amplio integrado por bailarines, coreógrafos, diseñadores visuales, sonidistas y trabajadores de distintas disciplinas, que vienen preparando la propuesta desde hace varios meses. Ese despliegue técnico y artístico forma parte de la estructura que sostiene la apertura de la fiesta y condiciona su desarrollo en tiempo y forma.

Vílchez enmarcó ese trabajo en una apuesta por mostrar el potencial cultural de San Juan ante el resto del país, además de la celebración para el público provincial. Con el ensayo general en marcha y los camarines ya organizados, el próximo hito será la apertura del predio, prevista para dentro de dos días, cuando quede expuesta la puesta completa del espectáculo.