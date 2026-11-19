Juan Castañares estuvo junto a Claudio Bonomo dio detalles de las tres noches de la FNS

La Fiesta Nacional del Sol tendrá la feria abierta desde las 19 y el espectáculo central del Velódromo a las 21, según precisó el secretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, durante una visita a la transmisión especial de Telesol. El funcionario brindó detalles de la organización y de los horarios previstos para el acceso al predio ferial y al Estadio San Juan del Bicentenario. La información resulta relevante para el público que planea concurrir a las tres jornadas de la celebración.

De acuerdo con lo explicado por Castañares, el ingreso al Estadio San Juan del Bicentenario estará habilitado desde las 20.30, mientras que los espectáculos de los artistas nacionales en el escenario mayor comenzarían aproximadamente a las 21.30. El espectáculo central del Velódromo se repetirá durante viernes, sábado y domingo. Esa programación ordena la circulación del público y define la secuencia de actividades dentro del predio.

Puesta artística

El secretario de Turismo indicó que el espectáculo central contará con la participación de más de 350 artistas sanjuaninos. También señaló que ya se realizó el ensayo general y que la propuesta tendrá una temática que, según anticipó, buscará sorprender al público. La puesta se desarrollará en el Velódromo y será uno de los ejes de la edición de este año.

Entradas y capacidad

Castañares explicó que la entrada de 5.000 pesos, correspondiente a feria y Velódromo, permitirá ingresar a los cuatro escenarios del predio y acceder a la propuesta artística central. Aclaró, además, que el límite estará dado por la capacidad del Velódromo, por lo que una vez completo no podrá ingresar más público. El funcionario sostuvo que en ediciones anteriores no se registraron inconvenientes por esa causa.

Oferta gastronómica y agenda

La propuesta gastronómica estará habilitada desde las 19, con una organización orientada a equilibrar oferta y demanda, ampliar opciones y reducir filas, según indicó el secretario. En paralelo, confirmó que Andrés Calamaro está previsto alrededor de las 22 y que luego actuará Diego Torres. Entre ambas presentaciones se hará la elección de la Emprendedora del Sol, cerca de las 23.

Durante la entrevista, Castañares también vinculó esta edición con la próxima inauguración del MUPA, prevista para el 16 de diciembre, aunque no adelantó detalles sobre ese espacio. La Fiesta Nacional del Sol vuelve así a concentrar actividades culturales, gastronómicas y artísticas en un esquema que se extenderá durante las tres noches de programación.