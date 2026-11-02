El SMN prevé una jornada con fuerte amplitud térmica en la capital provincial. La temperatura subirá desde la mañana fresca hasta una tarde cálida.

San Juan iniciará este lunes 2 de noviembre con una marcada amplitud térmica: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una mínima de 14°C y una máxima de 28°C para la capital provincial.

Según el organismo nacional, el registro más bajo se ubicará durante la madrugada y la mañana, cuando se mantendrán condiciones frescas. Con el avance del día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 28 grados en horas de la tarde.

La previsión oficial describe así una jornada con contraste entre las primeras horas y el tramo central del día, una variación que puede incidir en la planificación de actividades al aire libre, traslados y exposición solar. En términos meteorológicos, se trata de una diferencia térmica entre mínima y máxima de 14 grados.

El dato difundido corresponde al pronóstico oficial del SMN para la ciudad de San Juan, actualizado durante la noche del domingo 1 de noviembre. Ese es el último registro informado en la fuente consultada y será el parámetro a seguir ante eventuales actualizaciones del organismo.