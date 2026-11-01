El primer tramo entre Tucunuco y San Roque será repavimentado y ensanchado. La obra se financiará con un acuerdo entre la Provincia y Vicuña.

La Ruta 40 Norte, corredor que vincula la Capital de San Juan con Jáchal y el norte provincial, comenzará a ser intervenida a mediados de noviembre. El primer tramo alcanzado será el comprendido entre Tucunuco y San Roque, con una extensión de unos 23 kilómetros, donde se prevé repavimentación y ampliación de calzada. La obra apunta a mejorar la seguridad vial en un sector que hoy presenta baches, grietas y banquinas de tierra.

En ese tramo, la calzada actual de 6,30 metros pasará a 7,30 metros, según el proyecto adjudicado. La empresa sanjuanina Mapal quedó a cargo de la licitación para reconstruir entre 23 y 28 kilómetros de la ruta. El ensanche busca ordenar la circulación en un corredor por el que transitan vehículos particulares, colectivos, producción agrícola, camiones vinculados a la minería y turistas con destino al norte de la provincia.

Alcance técnico El plan prevé la repavimentación con concreto asfáltico en caliente, es decir, una mezcla de asfalto y piedra colocada a alta temperatura para mejorar la durabilidad. Además, se construirán banquinas de tres metros a cada lado y se intervendrán alcantarillas, sifones y badenes. También se elevará el camino en los sectores donde se acumula agua durante las lluvias, una medida destinada a reducir el deterioro de la traza.

Financiamiento y plazo La ejecución tendrá un plazo de 18 meses y se financiará con el acuerdo entre el Gobierno provincial y la minera Vicuña. Ese esquema de financiamiento permite avanzar sobre una vía estratégica para la conectividad del norte sanjuanino, donde el estado de la ruta condiciona tiempos de viaje, costos logísticos y condiciones de circulación. En la práctica, la intervención impactará sobre el transporte de cargas y de pasajeros que utiliza ese corredor de manera cotidiana.

La puesta en marcha de los trabajos en noviembre marcará el inicio del primer tramo de una obra vial largamente postergada en esa zona. Una vez comenzada la ejecución, el avance quedará sujeto al ritmo de obra, a las condiciones climáticas y a la continuidad del esquema de financiamiento acordado. El dato a seguir será la fecha efectiva de inicio y la secuencia de los sectores que quedarán habilitados durante los trabajos.