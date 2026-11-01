La actividad se realizó en el Anfiteatro Pájaro Caballero, en el marco de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición. La coronación será el 7 de noviembre en la Plaza General San Martín.

En el marco de la 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, se realizó en el Anfiteatro Pájaro Caballero la presentación oficial de las candidatas a Paisana Nacional, una de las instancias previas a la elección y coronación prevista para el 7 de noviembre en la Plaza General San Martín. La actividad reunió a vecinos, familias y autoridades en una jornada centrada en la identidad cultural de Jáchal. La instancia forma parte del cronograma tradicional de la celebración y antecede a la definición de la nueva representante.

Presencias institucionales

Del acto participaron el intendente Dr. Matías Espejo, autoridades municipales, la actual Paisana Nacional de la Tradición, Abril Aciar, y la Segunda Paisana Nacional de la Tradición, Justina Cortez. Según la información difundida, la jornada estuvo orientada a poner en valor las raíces culturales de Jáchal y el rol de las nuevas generaciones en la continuidad de esa representación. También se entregó un reconocimiento a Graciela de los Santos, distinguida recientemente como Virreina Provincial de las Personas Mayores.

Las postulantes

Durante la presentación se dieron a conocer las diez aspirantes a la nueva distinción: Rocío Mailén Villarruel Luján, Malena Pilar Torres, Agustina Nair Mallea Díaz, Flavia Joana Montaño, Aymará Ailín Maldonado Mallea, Yanet Estefanía Núñez, Luz Morena Bruno, Milagros Mariana García Soler, Norma Milagros Aballay y Sara Agustina Varela Palacio. Cada una se presentó ante el público y expuso el proyecto cultural que impulsa. Ese paso integra la evaluación previa a la coronación y permite conocer el perfil de las candidatas antes de la definición final.

Formación y propuesta artística

La programación incluyó la participación del Ballet Municipal Luis Tello, dirigido por el profesor Matías Castro. Además, se proyectó un audiovisual sobre el proceso de capacitación desarrollado por las candidatas en las últimas semanas, con contenidos vinculados a turismo, historia, oratoria, cultura, folclore, patrimonio y elaboración de proyectos. En ese marco, las postulantes interpretaron un Gato Cuyano, una expresión tradicional de la región, como parte de la propuesta cultural de la noche.

Próxima definición

El cierre artístico estuvo a cargo de la cantante Aimé. La organización ubicó esta presentación como una de las instancias más importantes previas a la elección de la nueva Paisana Nacional de la Tradición, cuya coronación será el 7 de noviembre en la Plaza General San Martín. Hasta entonces, la actividad dejó formalmente expuestas a las diez candidatas que competirán por la representación nacional de la fiesta.