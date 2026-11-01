La Municipalidad de San Juan continuará con el Plan 50 Cuadras en tres tramos de la Ciudad. Habrá cortes parciales de tránsito mientras duren los trabajos.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará con tareas de limpieza y bacheo en Rioja y Jujuy, y en Santa Fe, entre Jujuy y Aberastain. Las intervenciones forman parte del Plan 50 Cuadras, un programa de mantenimiento vial que se ejecuta en distintos sectores de la Capital. El objetivo, según informó el municipio, es mejorar el estado de las calzadas y las condiciones de circulación.

Cortes parcialesDurante el desarrollo de las tareas habrá cortes parciales de tránsito en los sectores alcanzados por las obras. El municipio pidió circular con precaución y contemplar posibles demoras mientras duren las intervenciones. La medida tiene impacto directo sobre la circulación vehicular en una zona de tránsito habitual del centro capitalino.

Información oficialDesde la comuna indicaron que los detalles sobre cortes y modificaciones previstas pueden consultarse en la plataforma oficial cortesdecalles.sanjuan.gob.ar. Ese canal concentra la información operativa para anticipar desvíos y restricciones temporales. La disponibilidad de esos datos resulta relevante para conductores, comercios y actividades que dependen de la movilidad en el área intervenida.

Continuidad del planLas tareas se inscriben en una política de mantenimiento y recuperación de calles que el municipio mantiene en distintos puntos de la ciudad. En esta etapa, el cronograma alcanza tres tramos concretos y combina limpieza con reparación de la calzada. La evolución de los trabajos y la duración de los cortes dependerán del avance de las intervenciones en cada sector.