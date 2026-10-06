El SMN prevé una jornada mayormente nublada, con brisa del noroeste durante todo el día. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a 26°C.

Este martes 6 de octubre, San Juan tendrá una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el organismo prevé cielo mayormente nublado y brisa del noroeste. Esa condición se mantendrá por la mañana, con una temperatura en ascenso hasta los valores más altos de la jornada.

Temperatura y viento

Por la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado y persistirá la brisa del noroeste. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, lo que configurará un ambiente templado en el área urbana y en el resto del territorio provincial.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, aunque la temperatura descenderá a cerca de 22°C. El SMN también anticipa que continuará el cielo mayormente nublado y la brisa del noroeste.

La mínima prevista para la jornada es de 14°C. Con ese panorama, el dato central para la planificación diaria será la persistencia de nubosidad durante todo el día y una amplitud térmica moderada.