El SMN prevé una jornada fresca e inestable en San Juan. La máxima llegaría a 19°C y las precipitaciones podrían extenderse durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes 9 de octubre en San Juan una jornada fresca e inestable, con 11°C de temperatura mínima y una máxima de 19°C. El organismo también anticipa cielo condicionado por precipitaciones y viento del sur durante buena parte del día.

La previsión oficial ubica al cierre de semana bajo condiciones más cercanas al otoño que a un ascenso térmico marcado, con lluvias en distintos momentos de la jornada. Ese escenario puede incidir en la actividad al aire libre y en los traslados, en particular durante las franjas de mayor probabilidad de precipitaciones.

Madrugada y mañana

Durante la madrugada, el SMN estima lluvias aisladas y brisa proveniente del sur. Esa tendencia se mantendría en la mañana, cuando también existe probabilidad de precipitaciones, siempre según el parte difundido por el organismo nacional.

Tarde y noche

Hacia la tarde, el pronóstico señala la posibilidad de lloviznas con viento suave del sector sur. Para la noche, las precipitaciones leves podrían continuar y la temperatura descendería hasta los 14°C, de modo que el cierre del día se presentaría más fresco que el inicio.

Con ese panorama, el dato central para la jornada es la persistencia de inestabilidad y la amplitud térmica acotada entre 11°C y 19°C. El comportamiento del tiempo quedará sujeto a la evolución de las lluvias previstas por el SMN a lo largo del día.