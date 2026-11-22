Tras la suspensión por alerta meteorológico, el Gobierno de San Juan confirmó la validez de los tickets para este 22 de noviembre . El lunes 23 , la Feria tendrá ingreso gratuito.

El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol confirmaron que las entradas adquiridas para la Feria y el espectáculo del Velódromo Vicente Alejo Chancay correspondientes al sábado 21 de noviembre serán válidas para ingresar este domingo 22.

La decisión se adoptó después de la suspensión de las actividades previstas para esa jornada en el predio ubicado en las inmediaciones del Estadio San Juan del Bicentenario y del Velódromo Vicente Alejo Chancay. La medida respondió al alerta meteorológico por fuertes ráfagas de viento Sur, que obligó a interrumpir la programación del sábado.

Con esta definición, quienes habían comprado sus tickets para la jornada suspendida podrán utilizarlos este domingo sin realizar una nueva compra. La organización no informó cambios en el acceso para los espacios alcanzados por la medida, más allá de la validez extendida de las entradas ya emitidas.

Ingreso gratuito el lunes

Además, la organización informó que el lunes 23 de noviembre el ingreso a la Feria será libre y gratuito. Esa disposición amplía el acceso al predio durante una jornada adicional y queda como una de las alternativas previstas para sostener la asistencia de público tras la reprogramación.

La confirmación oficial deja establecido el esquema de acceso para el cierre del fin de semana largo de actividades. El dato operativo a seguir es que los tickets del sábado mantienen vigencia este domingo y que el lunes habrá ingreso sin costo a la Feria.