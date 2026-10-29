Un relevamiento de Argentinos por la Educación, difundido por Clarín, ubicó a San Juan por encima del promedio nacional en la formación de futuros maestros de Educación Primaria en Matemática. En la provincia, las materias vinculadas con esa disciplina representan el 9,7% de la carga horaria total de la carrera, frente al 8,8% nacional. El dato cobra relevancia porque permite comparar planes de estudio entre jurisdicciones y observar cómo se distribuye el tiempo de preparación docente.

En el caso sanjuanino, los profesorados contemplan 256 horas reloj vinculadas con Matemática. Ese volumen coloca a la provincia por encima de la media del país, aunque todavía por debajo de las jurisdicciones que asignan una proporción mayor de su formación a la materia. Mendoza encabeza el listado con el 12,7%, seguida por Misiones con el 10,7% y La Rioja con el 10,2%. En el otro extremo figuran Santiago del Estero con el 5,6%, Salta con el 6,4% y Entre Ríos con el 7,1%.

Distribución interna De esas 256 horas reloj, 171 corresponden a Didáctica de la Matemática y 85 al contenido disciplinar. La relación implica que el 66,8% del tiempo se concentra en estrategias para enseñar la materia y el 33,2% en el estudio de los contenidos matemáticos. En términos prácticos, los futuros maestros reciben el doble de horas de didáctica que de formación disciplinar en Matemática.

El informe abre una discusión sobre el equilibrio entre ambos componentes de la preparación docente. La enseñanza de una disciplina requiere recursos pedagógicos, pero también conocimientos sólidos sobre conceptos, relaciones y procedimientos que luego se trabajan en el aula. El debate no se limita a la cantidad de horas: también involucra qué contenidos se enseñan, con qué profundidad y cómo se articulan con las estrategias didácticas.

Contexto de resultados El análisis aparece en un escenario de dificultades persistentes en los aprendizajes de Matemática en la Argentina. Según los datos citados en los informes nacionales, el 45% de los estudiantes de sexto grado no alcanza niveles satisfactorios en las pruebas Aprender, mientras que en PISA solo el 24% de los adolescentes argentinos de 15 años llega al nivel básico de desempeño matemático. Esas cifras sostienen el debate sobre la enseñanza, las condiciones escolares, los aprendizajes previos y la preparación de los docentes.

El relevamiento también incorpora la formación continua de los maestros que ya están frente al aula. Los datos de Aprender 2025 citados en el informe indican que el 67,5% de los docentes de sexto grado del país participó en alguna capacitación vinculada con la enseñanza de Matemática durante los tres años previos, mientras que el 32,5% no lo hizo. En ese marco, para 2027 está prevista la implementación del Compromiso Federal por la Matemática, una iniciativa orientada a fortalecer la enseñanza mediante capacitación docente, materiales pedagógicos, recursos digitales, extensión de la jornada escolar y mecanismos de evaluación y seguimiento.