n el marco del Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV), que se conmemora cada 29 de octubre, se destaca la importancia de la detección temprana y la atención oportuna.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

Un accidente cerebrovascular se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el cerebro, ya sea por la obstrucción de un vaso sanguíneo o por una hemorragia.

El tiempo es un factor determinante frente a un ACV. La interrupción del flujo sanguíneo puede provocar la pérdida de millones de neuronas en pocos minutos. Por este motivo, reconocer los síntomas y buscar atención médica sin demoras puede salvar vidas y disminuir el riesgo de discapacidades permanentes.

Señales de alarma

- Desviación de la boca o asimetría facial.

- Pérdida repentina de fuerza en un brazo o una pierna.

- Dificultad para hablar o comprender.

- Pérdida repentina de visión.

- Dificultad súbita para caminar, mareos intensos o pérdida del equilibrio.

Ante la aparición de cualquiera de estas señales, incluso si desaparecen al poco tiempo, se debe llamar de inmediato al 107 o al 911 para solicitar asistencia médica.

Prevención y cuidado de la salud

La prevención del ACV requiere adoptar hábitos saludables y realizar controles médicos periódicos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Controlar la presión arterial y los niveles de colesterol

Evitar el sedentarismo

Realizar actividad física de manera regular

No fumar

Mantener bajo control la diabetes y el síndrome metabólico.

La prevención y el acceso oportuno a los servicios de salud son herramientas fundamentales para reducir las consecuencias de esta enfermedad.

Rehabilitación y atención integral

Para las personas que han sufrido un ACV y presentan secuelas, la rehabilitación constituye una instancia importante para favorecer la recuperación y mejorar la calidad de vida.

En San Juan los Centros de Referencia son los siguientes:

Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en calle Tierra del Fuego, Barrio Obrero Rawson, departamento Rawson

Hospital Dr. Guillermo Rawson, en su edificio central de Gral. Paz 998 Este, Capital

Hospital Dr. Marcial Quiroga, situado en avenida Libertador General San Martín 5401 Oeste, Rivadavia.

Quienes necesiten acceder a estos servicios pueden acercarse al centro de salud más cercano para recibir orientación y gestionar la atención correspondiente, de acuerdo con la evaluación y derivación médica.