Un informe de Argentinos por la Educación analizó los planes de estudio de los profesorados de primaria de las 24 jurisdicciones del país y concluyó que la formación vinculada con Matemática ocupa una proporción reducida de la carga horaria. En diálogo con Radio Mil20, el economista y analista Tomás Besada explicó que el relevamiento buscó revisar una de las posibles causas de las dificultades de aprendizaje en esa materia. El estudio se conoció en un contexto de resultados educativos que mantienen el tema en agenda.

Según el informe, las materias asociadas a la enseñanza de Matemática representan, en promedio, el 8,8% de la carga horaria total de los profesorados de primaria. Besada sintetizó ese dato al señalar que “de 100 horas de formación que tiene un docente de primaria, casi 9 horas van destinadas a la formación de Matemática”. El relevamiento cobra relevancia por los resultados educativos mencionados en la nota: en las pruebas Aprender 2025, el 45% de los estudiantes de sexto grado no alcanzó un desempeño satisfactorio en Matemática, y en PISA el 80% de los alumnos argentinos de 15 años no llegó a niveles satisfactorios.

Diferencias jurisdiccionales El estudio también encontró diferencias entre provincias. Mendoza destina el 12,7% de la carga horaria a la formación matemática, mientras que Santiago del Estero registra el porcentaje más bajo, con el 5,6%. Además, el trabajo examinó cómo se distribuye el tiempo entre contenidos disciplinares y didáctica, es decir, entre el aprendizaje de la materia y las herramientas para enseñarla. Besada indicó que, en las jurisdicciones donde esa división existe, suele asignarse más tiempo a la didáctica que a los contenidos matemáticos propiamente dichos.

Capacitación posterior El relevamiento incorporó también lo que ocurre después de la formación inicial. Según los datos presentados por Besada, uno de cada tres docentes de sexto grado no realizó ninguna capacitación vinculada con la enseñanza de Matemática durante los últimos tres años. El especialista sostuvo que el problema debe analizarse en distintas etapas: la preparación de los futuros maestros, la enseñanza en el aula y la capacitación profesional posterior. En ese marco, señaló que el estudio funciona como un primer diagnóstico y no como una explicación única de las dificultades detectadas.

Debate pedagógico y San Juan Durante la entrevista en Radio Mil20, Besada también diferenció la enseñanza explícita de procedimientos —cuando se aprenden pasos concretos para resolver una operación— de la resolución de problemas, orientada a que los estudiantes exploren distintas estrategias. Señaló que no existe un método único aplicado en todo el país y mencionó el método Singapur como uno de los enfoques asociados a la enseñanza de procedimientos. En ese tramo de la conversación se indicó que San Juan implementa el denominado Modo Matemática, una planificación orientada al fortalecimiento de los aprendizajes mediante estrategias y capacitaciones específicas para docentes de distintos niveles y modalidades.

El informe de Argentinos por la Educación deja planteada una variable central para el sistema educativo: la relación entre la formación inicial de los docentes y la capacitación posterior. En paralelo, el caso de San Juan aparece como una experiencia provincial a seguir por su orientación a fortalecer aprendizajes y formación docente. El próximo paso, según el planteo expuesto en la entrevista, es profundizar el debate con docentes, autoridades educativas, universidades y centros de formación sobre qué contenidos, tiempos y enfoques deben priorizarse en la enseñanza de Matemática.