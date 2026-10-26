El Arzobispado dijo que ya hay unas 7.000 personas anotadas y espera más registros hasta el 28 de octubre. La confirmación de León XIV activó los preparativos de viajes y voluntariado.

La confirmación del papa León XIV sobre su viaje a la Argentina podría sumar en los próximos días más inscriptos sanjuaninos entre quienes buscan participar de las actividades en Córdoba. Según fuentes del Arzobispado de San Juan, unas 7.000 personas de la provincia ya se habían anotado para viajar y esperaban el anuncio oficial del Pontífice.

El cierre de las inscripciones es este miércoles 28 de octubre. Desde la institución religiosa esperan que la cantidad de interesados aumente en las próximas 48 horas, después de que el Papa confirmara este lunes su llegada al país. La inscripción había comenzado el 8 de octubre, de acuerdo con lo informado por el Arzobispado de San Juan de Cuyo en un comunicado.

Registro y modalidades El trámite es gratuito y se realiza únicamente a través del sitio oficial de la visita, elpapaenargentina.com.ar. Los interesados pueden anotarse de manera individual o grupal y elegir una o varias celebraciones entre las que requieren inscripción. El formulario contempla distintas categorías de participación: peregrinos, personas con discapacidad, consagrados, diáconos, seminaristas y sacerdotes que quieran concelebrar las misas.

La Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado pidió a parroquias, colegios y movimientos religiosos que difundieran la información para facilitar el registro de los fieles. En paralelo, la institución informó que unos 31 colectivos partirán desde parroquias y movimientos religiosos de San Juan para trasladar contingentes organizados a Córdoba. Esa cifra no incluye a todos los sanjuaninos que viajarán, porque también se prevén traslados en colectivos de línea, vehículos particulares y servicios contratados a empresas de transporte.

Preparativos y cronograma Además de los viajes, el Arzobispado indicó que ya comenzaron a llegar las comunicaciones vinculadas con los voluntariados que participarán de las tareas de la visita del Pontífice. En los próximos días avanzarán las capacitaciones para quienes colaborarán con la organización de las actividades. La preparación local se da después de varias semanas de consultas entre parroquias, colegios, movimientos y asociaciones religiosas, y luego del pedido realizado a fines de agosto para que las instituciones que organizaran viajes grupales informaran necesidades de alojamiento.

León XIV confirmó que viajará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en una gira que también incluye a Uruguay y Perú. Durante su estadía tiene previstas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. Con el cierre de inscripción fijado para el miércoles 28 de octubre, la cantidad final de viajeros desde San Juan quedará atada a la evolución del registro en las próximas horas.