San Juan reforzó su esquema de respuesta ante posibles temporales e inundaciones vinculados al fenómeno de El Niño con un acuerdo de disponibilidad de carpas estructurales, grupos electrógenos y personal especializado. La medida fue formalizada en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), que articula la preparación provincial ante contingencias climáticas.

El convenio fue firmado por el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y representantes de la empresa de servicios mineros Caterwest. Según se informó, la colaboración no tendrá costo para el Estado provincial. La firma se inscribe en una estrategia de prevención que busca sumar recursos privados al esquema oficial de respuesta.

Recursos disponibles

La empresa pondrá inicialmente a disposición cuatro carpas de gran tamaño, con instalación eléctrica y generadores, y el convenio prevé sumar más estructuras si la demanda lo requiere. Dobladez precisó que cada unidad mide 7,5 metros por 4,5 metros y está pensada para brindar condiciones de seguridad y espacio en distintos escenarios de emergencia. Las estructuras podrán destinarse a personas evacuadas, puestos sanitarios o espacios de asistencia vinculados al Ministerio de Salud, Desarrollo Humano y Defensa Civil.

Además del equipamiento, Caterwest tendrá a su cargo el traslado, armado y desarmado de las carpas en los lugares que defina la COPRE, de acuerdo con las necesidades operativas. El ministro señaló que la compañía aporta experiencia en el montaje de campamentos mineros en zonas de alta montaña, una capacidad que el Gobierno busca incorporar a la logística de emergencia. Las cuatro carpas quedarán reservadas para la provincia hasta el 31 de marzo.

Prevención y planificación

Emilio Achem sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para sumar al sector privado al sistema provincial de prevención y respuesta. "Lo que se le ha pedido a esta empresa, como a muchas otras privadas, es que se sume al alerta, en el supuesto de que le tengamos que pedir colaboración", afirmó. También indicó que se trabaja con otras firmas que cuentan con colectivos 4x4 y maquinaria vial para disponer de recursos adicionales ante una eventual emergencia.

El esquema oficial apunta a coordinar equipamiento, experiencia y capacidad operativa de distintos actores para actuar con mayor rapidez frente a inundaciones o temporales. Achem resumió ese objetivo al señalar: "Lo que estamos haciendo es prevención y planificación con todos aquellos que saben, para que cuando, Dios quiera que no, llegue el momento, que no las tengamos que usar". El próximo paso será sostener esa red de colaboración durante la temporada de mayor exposición climática y, si fuera necesario, ampliar la disponibilidad de estructuras y equipos.