La Junta Departamental de Riego de Calingasta convocó a una reunión para analizar el riesgo de crecientes y bajadas aluvionales en el departamento, en un contexto de alertas meteorológicas vigentes y sin respuestas formales sobre las obras preventivas reclamadas. El encuentro fue fijado para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 18, en el Centro Cultural de Barreal. La convocatoria apunta a vecinos, regantes y representantes de las comunidades locales, con el objetivo de definir los próximos pasos frente a una situación que involucra infraestructura de riego, propiedades y seguridad de los habitantes.

Reclamos administrativos Desde la Junta informaron que ya presentaron dos reclamos ante el Departamento de Hidráulica: el expediente N.º 506-002116/26, del 4 de agosto, y el expediente N.º 506-002925/26, del 14 de septiembre. Según la convocatoria, hasta el momento no recibieron una respuesta formal por escrito sobre los estudios de las cuencas ni sobre los trabajos necesarios para reducir los riesgos aluvionales en las distintas quebradas. Esa falta de contestación es el eje del reclamo y el motivo de la reunión convocada en Barreal.

Riesgo sobre canales y viviendas La preocupación de los regantes se concentra en las consecuencias que podrían generar eventuales crecientes. Entre los daños mencionados figuran el embanque y la destrucción de canales de riego, además de afectaciones sobre propiedades y la posibilidad de que quede comprometida la seguridad de los habitantes de las distintas comunidades de Calingasta. En ese marco, la Junta planteó la necesidad de contar con obras preventivas antes de que se produzcan daños materiales o interrupciones en el sistema de riego. El planteo se apoya en la experiencia acumulada ante episodios de carácter aluvional en zonas de montaña y precordillera.

Instancia de diálogo La reunión del 10 de noviembre busca abrir un espacio de intercambio entre los distintos sectores del departamento para evaluar el escenario actual y ordenar un reclamo común. La Junta remarcó que la prioridad es avanzar con medidas preventivas y no esperar a que ocurran daños para adoptar decisiones. El temario estará concentrado exclusivamente en la problemática de las bajadas aluvionales y en los riesgos que representan para localidades, infraestructura y producción agrícola. Ese enfoque deja abierta la discusión sobre la responsabilidad de las áreas técnicas y la eventual ejecución de obras.

Próximos pasos La convocatoria llega en un momento en que el departamento mantiene la atención sobre el comportamiento climático y la respuesta institucional frente a los pedidos presentados. La reunión en el Centro Cultural de Barreal será la primera instancia pública organizada por la Junta para reunir a los sectores involucrados y fijar una posición común. A partir de ese encuentro, quedará por definirse si se amplía el reclamo ante las autoridades provinciales o si se esperan definiciones del Departamento de Hidráulica sobre los estudios y trabajos solicitados.