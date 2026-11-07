Las líneas 122 y 125 cambiarán parte de sus trayectos en San Juan desde el martes 10 de noviembre. RedTulum dijo que busca mejorar la conexión con la Facultad de Ingeniería, la Terminal y el microcentro.

La Dirección de RedTulum informó que desde el martes 10 de noviembre las líneas 122 y 125 modificarán parte de sus recorridos entre Rivadavia y Capital. El cambio alcanza a usuarios que se trasladan por sectores de alta circulación de pasajeros en San Juan. Según el organismo, la medida apunta a mejorar la conectividad en zonas vinculadas con la Facultad de Ingeniería, la Terminal de Ómnibus y el microcentro.

Desde el área oficial indicaron que las modificaciones buscan agilizar la circulación, ampliar la cobertura y reducir los tiempos de viaje. No se difundieron en el texto original cambios en la frecuencia ni en la cantidad de unidades afectadas. La novedad se inscribe en la organización habitual del sistema de transporte provincial y exige que los pasajeros verifiquen las paradas correspondientes antes de viajar.

Línea 122: en el trayecto desde Rivadavia hacia Capital, el colectivo circulará por Amable Jones, Fray J. Santa María de Oro y Avenida Libertador, para luego retomar su trazado habitual. De acuerdo con la comunicación oficial, el regreso se realizará por las mismas calles, pero en sentido inverso. El ajuste modifica el paso por arterias centrales de la ciudad y puede impactar en los puntos de ascenso y descenso utilizados de manera cotidiana.

Línea 125: también en sentido Rivadavia-Capital, el nuevo itinerario incluirá Calle Falucho, Juan de Dios Flores, Roger Balet, Avenida Libertador y Avenida Rawson, antes de volver a su recorrido habitual. RedTulum aclaró que el trayecto de vuelta se hará por las mismas calles en sentido inverso. La modificación extiende el alcance del servicio sobre corredores urbanos de mayor tránsito y obliga a revisar la ubicación de las paradas habituales.

Seguimiento del cambio: la medida comenzará a regir el 10 de noviembre y alcanzará a todos los usuarios que utilizan las líneas 122 y 125 para viajar entre Rivadavia y Capital. El organismo recomendó tener en cuenta los nuevos trazados al organizar los traslados y consultar los recorridos actualizados para ubicar correctamente las paradas. No se informaron en el texto original otras modificaciones adicionales ni un plazo de revisión del esquema anunciado.