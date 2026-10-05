Este lunes vence la preinscripción de voluntarios para la visita del papa León XIV a la Argentina, con al menos 165 inscriptos en San Juan y una proyección del Arzobispado de que el número se acerca a 170. La convocatoria forma parte de la organización de las actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires, y no implica una incorporación automática al equipo de trabajo. Según la información difundida por la comisión organizadora, a nivel nacional ya se alcanzó la meta de 20.000 voluntarios.

Preinscripción y selección José Miguel Illanes, integrante de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de San Juan y de la Comisión de Comunicación de la visita papal a la Argentina, indicó que el último reporte oficial correspondía al 3 de octubre, con 165 sanjuaninos registrados. El referente explicó que durante los últimos días se sumaron consultas y pedidos de enlace para inscribirse, por lo que estimó que la cifra final podría rondar los 170. También aclaró que se trata de una preinscripción sujeta a evaluación de perfil y de seguridad, ya que algunas tareas podrían desarrollarse en sectores cercanos al Papa.

Requisitos y tareas Illanes señaló que la selección dependerá de las necesidades operativas de la organización y de los perfiles buscados para cada área. Como ejemplo, mencionó que durante la última semana se priorizó la incorporación de personas vinculadas con salud en Córdoba. Según explicó, los voluntarios trabajarán junto a organizaciones como Cruz Roja y otras entidades con experiencia en emergencias y primeros auxilios. La convocatoria contempla personas de entre 18 y 65 años, y también incluye a postulantes con discapacidad, entre ellos personas en silla de ruedas.

Viajes desde San Juan Además de los voluntarios, la organización informó que ya hay 18 colectivos previstos para salir desde San Juan con 1.081 personas de 12 parroquias y movimientos. A esa cifra se sumarían otros sanjuaninos que planean viajar por sus propios medios o en colectivos de línea, aunque esa estimación, de alrededor de 1.000 personas adicionales, todavía no fue confirmada. Illanes también adelantó que el 8 de octubre se abrirán las inscripciones para participar de los distintos eventos vinculados con la visita papal, con acceso gratuito.

Canales oficiales El integrante de la comisión pidió a los sanjuaninos informarse únicamente por canales oficiales ante la circulación de datos falsos. Señaló que ya se detectaron casos de personas que ofrecían supuestas entradas para los eventos masivos, pese a que las actividades son gratuitas y la inscripción responde a necesidades organizativas. La apertura de nuevas inscripciones y la definición final de voluntarios quedarán sujetas al esquema que la organización comunique en los próximos días.