El Gobierno provincial hará las adjudicaciones en dos o tres convocatorias. Los sorteos se abrirán cuando cada obra tenga entre 10% y 20% de ejecución.

El Gobierno provincial definió que los sorteos de los 30 barrios del plan habitacional se harán en dos o tres convocatorias, y recién cuando cada obra tenga entre el 10% y el 20% de avance. La decisión fue explicada por Fernando Perea, ministro de Infraestructura, Agua y Energía, quien sostuvo que la medida apunta a que las adjudicaciones se concreten con los proyectos ya iniciados. El esquema modifica el criterio de sorteo anticipado y condiciona la convocatoria al progreso efectivo de las obras.

Criterio de adjudicación

Perea señaló: “Lo que queremos es hacer los sorteos cuando los barrios ya estén iniciados. Creo que los 30 barrios se van a dividir en dos o tres sorteos, pero por una instrucción del gobernador vamos a convocarlos una vez que las obras tengan un avance del 10%, 15% o 20%”. Con ese mecanismo, el Gobierno busca que las familias participen cuando la construcción ya esté en marcha y no antes. Según el ministro, la intención es evitar que se adjudiquen viviendas que todavía no comenzaron a levantarse.

El funcionario agregó que en etapas anteriores “muchas veces” se sorteaba un barrio que aún no había comenzado a construirse. En esta oportunidad, dijo que la premisa es que la obra esté iniciada y que pueda ser verificada por los postulantes antes de la convocatoria. La definición también implica que no habrá una única fecha para todo el programa, sino tandas sujetas al avance real de cada emprendimiento habitacional.

Inscripción y plazos

Las familias interesadas deberán inscribirse por el procedimiento habitual cuando se abra cada convocatoria. “La gente tendrá que inscribirse como se ha venido haciendo siempre. Se van a anotar y después las viviendas se adjudicarán mediante sorteo”, precisó Perea. Hasta ahora, el ministro no informó fechas concretas para cada instancia, porque dependerán del ritmo de ejecución de cada barrio.

El plan comenzará el lunes con los primeros trabajos. Según detalló el Gobierno, hay 23 complejos con los contratos listos para firmarse, mientras que los siete restantes continúan en trámite administrativo y legal. Ese es el dato operativo que condiciona el calendario de obra y, en consecuencia, el de las futuras adjudicaciones. La secuencia de avance de cada barrio será la variable que defina cuándo se habilitará cada sorteo.