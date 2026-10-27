El director del Servicio Penitenciario Provincial recibió a efectivos del Programa Jóvenes Adultos, que presentaron los aprendizajes obtenidos en el IV Congreso de Justicia Penal Juvenil, realizado en Salta. La reunión se centró en la incorporación de herramientas para el trabajo cotidiano con jóvenes bajo custodia o seguimiento institucional. Según lo informado, el objetivo fue revisar prácticas y sumar recursos para el abordaje socioeducativo.

Formación continua. Durante el encuentro, los penitenciarios expusieron experiencias y herramientas incorporadas en esa instancia de capacitación. También plantearon nuevas estrategias orientadas a fortalecer el acompañamiento de los jóvenes. En ese marco, el intercambio buscó trasladar a la práctica contenidos trabajados en el congreso.

Abordaje socioeducativo. La comunicación oficial señaló que estos espacios de formación permiten revisar las prácticas institucionales y sumar recursos para acompañar a los jóvenes. Esa línea de trabajo se vincula con la necesidad de generar mayores oportunidades dentro de las intervenciones del sistema. El énfasis estuvo puesto en la actualización del personal como parte de ese proceso.

Proyección institucional. El mensaje difundido por el organismo sostuvo que contar con personal cada vez más preparado permite construir un Servicio Penitenciario más profesional. La referencia apunta a una política de capacitación sostenida y a la transferencia de conocimientos desde ámbitos especializados. No se informaron plazos, nuevas instancias de formación ni medidas adicionales derivadas de la reunión.