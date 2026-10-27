Una familia de Rivadavia inició una campaña para reunir $900.000 y viajar con Luz, una niña de 7 años, al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde buscan estudios de mayor complejidad para precisar un diagnóstico. La madre, Lorena Albano, explicó que la menor atraviesa un cuadro sostenido desde 2023 con fiebre recurrente, internaciones y pérdida de peso. La situación pone en evidencia las limitaciones del abordaje local frente a un caso pediátrico que no logró resolución en el sistema sanitario provincial.





Un cuadro sin diagnóstico

En diálogo con Telesol Diario, Albano relató que su hija “desde el 2023” presenta fiebre cada 15 días y que estuvo internada en varias oportunidades en el Hospital Marcial Quiroga. Según su testimonio, los médicos no lograron determinar la causa del deterioro clínico. La mujer indicó además que la niña tuvo estreptococo y neumonías, y que el cuadro se agravó por un severo bajo peso.

Intervenciones previas

Albano señaló que el 7 de enero de este año la operaron de las amígdalas con la expectativa de una mejoría, pero sostuvo que el cuadro no cambió. “Primero me dijeron que era una infección al hígado, después que era por anemia...”, afirmó. También dijo que le indicaron nuevos estudios y que “recién mañana le van a sacar sangre”, mientras reclamó que el proceso se prolonga sin respuestas concretas. El caso concentra antecedentes de internaciones, diagnósticos provisorios y controles sucesivos sin una confirmación definitiva.

Derivación a Buenos Aires

Frente a la falta de certezas en San Juan, la familia resolvió acudir al Hospital Garrahan para someter a la niña a evaluaciones de alta complejidad. Ese paso implica traslado, estadía y consultas médicas en otra jurisdicción, con un costo que la madre ubicó en $900.000. Albano sostuvo que se trata de un monto que no puede afrontar con los recursos familiares actuales, por lo que decidió hacer pública la situación para conseguir ayuda.

Cómo colaborar

La familia difundió un alias de Mercado Pago para recibir aportes: loly.77.rulos. También dejó un teléfono de contacto a nombre de Lorena: 264-5724104. La meta inmediata es reunir el dinero necesario para concretar el viaje y avanzar con estudios que permitan identificar el origen del cuadro. Hasta ese momento, la niña continúa bajo seguimiento médico local y sin diagnóstico confirmado.