La provincia recibirá a referentes de todo el país para debatir infracciones y multas. El eje será la actualización de montos y la unificación de criterios.

El secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, anticipó que San Juan será sede de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina. El encuentro reunirá a referentes de distintas jurisdicciones para analizar infracciones y el valor de las multas, según informó el funcionario.

De acuerdo con Dubos, uno de los ejes centrales será la actualización de los montos de las multas aplicadas por distintas infracciones. Ese punto resulta relevante porque la discusión apunta a unificar criterios entre las jurisdicciones participantes, en un sistema donde las sanciones administrativas suelen variar según cada distrito.

El funcionario sostuvo: “Que San Juan sea elegida como sede reafirma el rol de la provincia en la discusión de estas políticas a nivel nacional”. La definición ubica a la provincia como anfitriona de una instancia técnica que, por su alcance, puede incidir en criterios de aplicación y revisión de sanciones en distintos municipios y provincias.

La jornada se inscribe en el ámbito de la Justicia de Faltas, que interviene en contravenciones y otras infracciones administrativas. En ese marco, la actualización de multas no solo tiene impacto regulatorio, sino también fiscal, porque define el nivel de las sanciones económicas asociadas a esas conductas.

Por el momento, la información oficial no precisó la fecha de realización ni el temario completo. El dato confirmado es que San Juan será sede este año y que el debate se concentrará en la armonización de criterios sobre infracciones y multas, con participación de referentes de todo el país.