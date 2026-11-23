Tras la suspensión del sábado por viento intenso, la organización reprogramó el cierre para el 23 de noviembre. Habrá feria, música y acceso gratuito.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá este lunes 23 de noviembre una jornada adicional en el predio del Estado del Bicentenario, luego de la suspensión de las actividades previstas para el sábado por el alerta de viento intenso que afectó a la provincia. La medida permitirá recuperar parte de la programación interrumpida y cerrar la edición con feria y espectáculos musicales.

La definición se vincula también con el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, lo que habilitó una nueva fecha de funcionamiento para la muestra. Con esa reprogramación, la organización extendió la duración de la fiesta y concentró en un solo día la oferta que no pudo desarrollarse durante el fin de semana. El cierre quedó fijado para esa jornada especial, con acceso al público sin costo.

Feria y escenarios

La actividad contará con todos los stands que integraron la feria y con los shows que estaban previstos para el sábado en los distintos escenarios del complejo. El público podrá recorrer espacios comerciales, gastronómicos, institucionales y culturales, además de asistir a la grilla artística que quedó pendiente por la suspensión. La continuidad de esos contenidos busca recomponer, al menos en parte, la programación afectada por el clima.

Acceso libre

La entrada será libre y gratuita para todas las personas que concurran al predio. No se informó ningún requisito de pago para ingresar y participar de la última jornada. Esa modalidad convierte al cierre en una instancia de acceso abierto para sanjuaninos y turistas que quieran asistir en el tramo final de la celebración.

La reprogramación llega después de un fin de semana condicionado por las condiciones meteorológicas y por los cambios que eso impuso sobre la agenda original. Con esta fecha extra, la organización busca completar la propuesta que no pudo concretarse el sábado y dar por finalizada la FNS 2026 con feria y música en el Complejo del Estado del Bicentenario.