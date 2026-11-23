El pronóstico para este lunes 23 de noviembre prevé viento del sur y ráfagas de hasta 50 km/h. La jornada final de la feria llega tras la suspensión del sábado.

El viento volverá a condicionar la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2026 en San Juan. Para este lunes 23 de noviembre no hay alerta meteorológica vigente, pero el pronóstico anticipa ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche, en el marco de la feria reprogramada tras la suspensión del sábado.

Según los datos meteorológicos, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 18 grados. Por la mañana se mantendrán condiciones similares, con una marca que ascenderá a 23 grados. Ese comportamiento marca el inicio de una jornada sin cambios bruscos al comienzo del día, aunque con evolución posterior hacia mayor inestabilidad.

Viento del sur Para la tarde se prevé la temperatura máxima, de 30 grados, con cielo mayormente nublado. En ese tramo comenzará a intensificarse el viento del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Ese es el período de mayor exposición para las actividades al aire libre previstas en el predio ferial.

Condiciones por la noche Durante la noche persistirá el viento con características similares y se sumará la posibilidad de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones para ese tramo se ubica entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura descenderá hasta los 24 grados. La combinación de viento y eventuales lluvias puede incidir en la circulación y en la permanencia del público en el cierre de la feria.

De este modo, el factor meteorológico vuelve a ser relevante en una edición que ya había sufrido una suspensión por las condiciones climáticas del sábado. Sin una alerta formal, el pronóstico sí marca un escenario ventoso para la tarde y la noche, que será la variable central a seguir en la jornada final de la FNS.