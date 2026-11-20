Gustavo Fernández dijo que la tercera edición fue la más concurrida del encuentro. Hubo delegaciones de Chile y Perú y rondas de negocios en San Juan.

El FNS Forum 2026 transita su segunda y última jornada con un balance que el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, calificó como positivo. El funcionario sostuvo que la tercera edición fue la más concurrida desde la creación del encuentro y precisó que participaron más de 200 empresas de otras provincias y del exterior. La convocatoria incluyó delegaciones de Chile y Perú, además de firmas de distintos puntos del país.

En diálogo con la prensa, Fernández afirmó: "La evaluación es altamente positiva. Creo que claramente ha sido la edición más concurrida de las tres que llevamos hechas, se va superando año a año". La declaración quedó centrada en la magnitud de la asistencia y en la continuidad del evento como espacio de vinculación empresarial. El dato relevante para el sector productivo es la concentración de actores de diferentes jurisdicciones en una agenda común de negocios.

Rondas y participación juvenil El ministro también destacó las rondas de negocios, a las que definió como "exitosísimas", y la participación de jóvenes en la jornada anterior. Según detalló, alrededor de 1.200 estudiantes y jóvenes asistieron a las charlas inspiracionales realizadas en el Estadio del Bicentenario, donde también estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego. Esa asistencia amplía el alcance del foro más allá del intercambio estrictamente empresarial y lo vincula con formación y captación de futuros perfiles para la actividad económica.

Perfil multisectorial Fernández señaló que el objetivo del encuentro es generar oportunidades comerciales y fortalecer vínculos entre empresarios, comerciantes y representantes de distintos sectores productivos. En ese marco, explicó que el foro tiene un perfil multisectorial y busca mostrar el potencial de la economía provincial. "Más de 200 empresas de fuera de San Juan, de distintas partes del país y de Chile y Perú también se han hecho presentes", indicó el ministro al describir el alcance territorial de la convocatoria.

Minería y diversificación El funcionario reconoció que la minería tiene un peso central dentro del foro, aunque aclaró que la propuesta también incluye a la agroindustria, el turismo, los servicios y la economía del conocimiento. "La minería tiene una luz un poco más potente, pero la agroindustria no se queda atrás, el turismo, los servicios, la economía del conocimiento. Todos los sectores están presentes y representados en el foro", sostuvo. Además, mencionó mesas sectoriales en la primera jornada como espacios para intercambiar experiencias, identificar oportunidades y generar vínculos entre actores económicos.

Jornada de cierre La actividad de este viernes 20 de noviembre se desarrolla entre las 9 y las 13 en el Hotel del Bono Park, con eje en la diversificación productiva y la apertura a nuevos mercados. La programación incluye un summit empresarial con ejecutivos y referentes del sector privado sanjuanino, junto con representantes de compañías llegadas de otras provincias y del exterior. Con ese esquema, el foro cierra su tercera edición con la meta de consolidar a San Juan como plataforma de negocios, innovación e inversión.