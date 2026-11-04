El Chalet Cantoni es sede del segundo Encuentro Nacional de Poetas. La programación continúa este jueves y el viernes en otros espacios culturales.

San Juan es sede del segundo Encuentro Nacional de Poetas, una propuesta que reúne a escritores de distintas provincias argentinas y a tres poetas de Chile. La actividad se desarrolla en espacios culturales de la provincia y amplía la convocatoria de la primera edición, realizada el año pasado. El objetivo declarado es consolidar un ámbito de intercambio y difusión de la literatura.

El Chalet Cantoni fue uno de los espacios anfitriones de la jornada, que incluyó recitales de poesía, presentaciones de libros y una feria. La iniciativa es impulsada por un grupo de poetas encabezado por Tomás Las Peña, a través de un proyecto seleccionado por el programa de Mecenazgo. También cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Cultura.

Agenda y sedes La programación continuará este jueves a las 18 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con otro recital de poesía. El viernes, también desde las 18, las actividades se trasladarán al Emar Acosta. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita, según la organización.

Objetivos institucionales Desde la organización señalaron que uno de los propósitos centrales es acercar la poesía a los jóvenes y a la comunidad en general. El proyecto cuenta además con el aval del Ministerio de Educación, y busca generar nuevos espacios de encuentro con la literatura, promover a los escritores y estimular el interés por la expresión poética. La continuidad de las actividades en distintos espacios marca el cierre de una agenda que se extenderá durante tres jornadas.