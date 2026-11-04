La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable promovió la disposición responsable de los residuos y recordó la importancia de utilizar los lugares habilitados para su descarte. Según el organismo, arrojar basura en calles, espacios verdes, canales y acequias genera consecuencias que afectan a toda la comunidad. La advertencia cobró mayor relevancia en el marco de las acciones de COPRE por las incidencias que puede tener en la provincia el fenómeno El Niño y el posible aumento de presipitaciones durante los próximos meses.

El área oficial señaló que la acumulación de basura en espacios públicos puede atraer animales domésticos, como perros y gatos, que se acercan a buscar alimento entre los desperdicios. Esa situación los expone a riesgos y puede generar problemas de salubridad. También favorece la aparición y proliferación de alimañas, como roedores e insectos.

Riesgos urbanos y ambientales La Secretaría sostuvo además que la acumulación de residuos transforma paisajes naturales en vertederos a cielo abierto, lo que obliga a algunos animales silvestres a desplazarse o morir. Indicó que, al ingerir esos materiales, pueden sufrir bloqueos estomacales que les causan la muerte por inanición. También advirtió que materiales como el vidrio, que puede hacer efecto lupa con el sol, o colillas de cigarrillo mal apagadas en zonas con basura acumulada pueden desencadenar incendios urbanos y forestales.

El organismo explicó que bolsas, botellas, envases, restos de poda, escombros y otros materiales pueden terminar en los sistemas de drenaje cuando no se disponen correctamente. Esos residuos se acumulan, obstruyen el paso del agua y dificultan el funcionamiento de la infraestructura destinada a conducirla. La consecuencia directa es una menor capacidad de escurrimiento en canales y acequias, con mayor riesgo de desbordes y anegamientos.

Recuperación y prevención La repartición provincial planteó que, cuando los residuos se mezclan y se tiran en cualquier sitio, se pierde la oportunidad de recuperar plástico, cartón, vidrio o metales que podrían ser transformados nuevamente en materia prima e insertados en la economía circular. También remarcó que la disposición adecuada es una responsabilidad compartida entre vecinos y municipios, con respeto por los horarios y modalidades de recolección y por los puntos habilitados.

Ante pronósticos de lluvias intensas, la recomendación oficial es mantener limpias las canaletas, rejillas y desagües domiciliarios, no sacar residuos a la vía pública si existe riesgo de que sean arrastrados por el agua, evitar circular o caminar por calles inundadas y mantenerse alejado de canales, acequias y cauces. La Secretaría pidió además seguir las recomendaciones de los organismos oficiales, en un contexto en el que la limpieza urbana incide de manera directa en el escurrimiento y en la prevención de obstrucciones.