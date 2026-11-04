Durante la jornada de trabajo, se abordó una amplia agenda estratégica que incluyó la situación epidemiológica del dengue, las actualizaciones del Calendario Nacional de Vacunación 2026, la gestión de emergencias y el lanzamiento del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, entre otros ejes prioritarios.
Estos encuentros constituyen un espacio fundamental de diálogo, coordinación y planificación conjunta entre Nación y las provincias, que permite compartir experiencias, analizar las realidades sanitarias de cada jurisdicción y establecer criterios comunes para fortalecer las políticas públicas de salud en todo el territorio argentino.
En este sentido, el COFESA promueve una mirada federal de la salud, reconociendo las particularidades y necesidades de cada provincia, con el objetivo de avanzar en estrategias articuladas que mejoren la prevención de enfermedades, la capacidad de respuesta del sistema sanitario y el acceso de la población a servicios de salud de calidad.