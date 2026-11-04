El ministro de Salud de la Provincia, Amílcar Dobladez, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizada en Buenos Aires, junto a las máximas autoridades sanitarias de todo el país.

Durante la jornada de trabajo, se abordó una amplia agenda estratégica que incluyó la situación epidemiológica del dengue, las actualizaciones del Calendario Nacional de Vacunación 2026, la gestión de emergencias y el lanzamiento del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, entre otros ejes prioritarios.





Estos encuentros constituyen un espacio fundamental de diálogo, coordinación y planificación conjunta entre Nación y las provincias, que permite compartir experiencias, analizar las realidades sanitarias de cada jurisdicción y establecer criterios comunes para fortalecer las políticas públicas de salud en todo el territorio argentino.





En este sentido, el COFESA promueve una mirada federal de la salud, reconociendo las particularidades y necesidades de cada provincia, con el objetivo de avanzar en estrategias articuladas que mejoren la prevención de enfermedades, la capacidad de respuesta del sistema sanitario y el acceso de la población a servicios de salud de calidad.