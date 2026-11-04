La propuesta incluye capacitaciones gratuitas sobre empleo, ventas por internet, inteligencia artificial y herramientas digitales, entre otras temáticas.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del espacio MHU Digital del Museo de la Historia Urbana, continúa promoviendo la inclusión y la formación digital mediante una nueva propuesta de talleres y cursos destinados a acercar herramientas tecnológicas a los vecinos.





Durante noviembre, los Puntos Digitales ofrecen capacitaciones virtuales y presenciales orientadas a fortalecer conocimientos y habilidades vinculadas con la inclusión digital, laboral y financiera, además de la formación ciudadana.





Talleres de noviembre





La agenda contempla cinco encuentros, todos programados para las 11 horas:





● Martes 3 de noviembre: Venta por Internet.

● Jueves 12 de noviembre: Empleo.

● Jueves 19 de noviembre: Algoritmos Inteligentes.

● Jueves 26 de noviembre: Fotografía de Producto.

● Lunes 30 de noviembre: Storytelling.





Estas instancias permiten incorporar conocimientos prácticos y desarrollar nuevas habilidades para el ámbito laboral, comercial y personal.









Cursos de Punto Digital: formación a tu propio ritmo





También se encuentra disponible una oferta de cursos autoasistidos, asincrónicos y semipresenciales, pensados para que cada participante pueda organizar sus tiempos y avanzar de acuerdo con su disponibilidad.





Las propuestas incluyen:





● Figma: una guía práctica.

● Delitos informáticos.

● Navegación segura en Internet.

● Diseño de CV y búsqueda laboral.

● Inteligencia Emocional y Trabajo en Equipo.

● Enseñar y aprender con TIC.

● Storytelling.

● Introducción al diseño de experiencia de usuario (UX).









Inscripciones y lugar





Para acceder a los cursos de formación, las inscripciones presenciales se realizan hasta el 6 de noviembre, de 9 a 12:30 horas, en el espacio MHU Digital, ubicado en el Museo de la Historia Urbana, en 25 de Mayo Oeste 1128.





Como requisito, los interesados deben presentar DNI y acreditar domicilio en Capital.





Para los talleres de noviembre, la inscripción se realiza mediante el formulario disponible al escanear el código QR de la difusión oficial.





Con estas iniciativas, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa impulsando espacios de capacitación y aprendizaje, acercando herramientas tecnológicas a los vecinos y generando nuevas oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral.