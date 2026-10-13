El Ministerio de Educación fijó el trámite para acceder a la titularización docente. El proceso será entre el 14 de octubre de 2026 y el 9 de abril de 2027.

El Ministerio de Educación de San Juan reglamentó el procedimiento para avanzar con la titularización de cargos y horas cátedra en el sistema educativo provincial. La medida alcanza a unos 2.500 docentes, directivos y profesionales de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, y fija los pasos administrativos y los requisitos para acceder al beneficio.

La disposición quedó formalizada mediante las resoluciones N.º 19224-ME-2026, N.º 19225-ME-2026 y N.º 19226-ME-2026, que instrumentan el acuerdo paritario ratificado por el Decreto N.º 000927-ME-2026. En ese marco, la titularización tendrá como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2025 y comprenderá hasta dos cargos o un máximo de 50 horas cátedra, dentro de los límites previstos por la normativa vigente.

Alcance del procedimiento

El esquema incluye a docentes de Educación Secundaria Orientada y Artística, Educación Técnica, Educación de Adultos y Educación Superior. También contempla procedimientos específicos para cargos directivos y de coordinación institucional, además de los profesionales de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología. Quedan excluidos los cargos de supervisión general y escolar, así como los puestos y horas cátedra a término.

Trámite y documentación

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que las resoluciones permiten avanzar con un procedimiento para que los docentes que reúnan los requisitos accedan a la titularización. “Estas resoluciones permiten avanzar con un procedimiento para que los docentes que reúnen los requisitos puedan acceder a la titularización. Es una medida de gran importancia para reconocer los años de trabajo y dar estabilidad laboral”, expresó. El trámite deberá iniciarse con un turno solicitado por Ciudadano Digital y luego la documentación tendrá que presentarse en la Oficina de Titularización del Ministerio de Educación, en el segundo piso, núcleo 2, del Centro Cívico.

Plazos y control

Entre los documentos requeridos figuran la identificación personal, antecedentes y certificados, cartilla sanitaria, declaración jurada de cargos y horas cátedra, foja de servicios, instrumentos que acrediten la situación de revista, títulos y concepto profesional docente. Los requisitos específicos dependerán de la situación de cada solicitante. El plazo para presentar la documentación e iniciar el procedimiento se extenderá desde el 14 de octubre de 2026 hasta el 9 de abril de 2027. Durante ese período, las autoridades evaluarán el cumplimiento de las condiciones antes de emitir la resolución correspondiente a cada trámite.