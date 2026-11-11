El movimiento ocurrió este miércoles 11 de noviembre a las 11:46. El epicentro se ubicó a 5 kilómetros al sureste de Calingasta, según el INPRES.

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este miércoles 11 de noviembre a las 11:46 en San Juan, con epicentro en las inmediaciones de Calingasta. El dato fue informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que ubicó el fenómeno a 5 kilómetros al sureste de ese departamento.

Según el reporte técnico, el movimiento se produjo a 83 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 174 kilómetros al norte de Mendoza. Esa localización permite dimensionar el alcance regional del evento y su referencia geográfica dentro del oeste provincial.

Profundidad y alcance El INPRES indicó además que el sismo tuvo una profundidad de 115 kilómetros. En la lectura sismológica, la profundidad es un dato relevante porque ayuda a determinar la energía liberada y la percepción del movimiento en superficie. El informe también consignó coordenadas de referencia de -31.36 de latitud y -69.36 de longitud.

El episodio se inscribe en la actividad sísmica habitual de San Juan, provincia con antecedentes recurrentes de movimientos telúricos. En este caso, la información disponible remite exclusivamente a los parámetros técnicos del evento y a su ubicación respecto de Calingasta, sin que se hayan difundido otros datos en el material original sobre daños, réplicas o afectación a la población.

Con la información oficial ya difundida por el INPRES, el dato a seguir es si el organismo incorpora nuevos reportes técnicos sobre este evento o si se registran movimientos posteriores en la misma zona. Por el momento, el registro confirmado es el de un sismo de 4,8 con epicentro cercano a Calingasta y profundidad de 115 kilómetros.