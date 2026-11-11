El conflicto universitario sumará una nueva semana de protesta entre el 12 y el 18 de noviembre, con un paro nacional impulsado por federaciones del sector. En San Juan, Adicus confirmó que acompañará la medida, mientras que SiDUNSJ aclaró que no hará una convocatoria propia para ese período.

La protesta se inscribe en los reclamos que sostienen los trabajadores de las universidades públicas por la situación salarial, el financiamiento del sistema educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según el planteo gremial, la medida busca visibilizar el deterioro de las condiciones laborales y presupuestarias que atraviesa el sector.

Adhesión de Adicus

Jaime Barcelona, referente de Adicus en San Juan, confirmó a DIARIO HUARPE que el gremio se sumará al paro ya anunciado por las federaciones nacionales. De ese modo, la organización local acompañará una medida de fuerza que se extenderá durante siete días en las universidades públicas del país. La convocatoria se vincula con la recomposición salarial y con la recuperación del poder adquisitivo de docentes y nodocentes.

Postura de SiDUNSJ

Guadalupe Aguiar, referente de SiDUNSJ, señaló también a DIARIO HUARPE que el sindicato no convocará a un paro para esas fechas. Con esa definición, el gremio marcó una diferencia respecto de la decisión comunicada por Adicus y evitó sumarse a una medida propia entre el 12 y el 18 de noviembre.

Un conflicto abierto

La nueva medida se agrega a otras acciones gremiales desarrolladas en el sistema universitario en el marco de la discusión por salarios y recursos para la educación superior. En San Juan, la atención estará puesta en el alcance efectivo de la adhesión durante la semana de protesta y en la continuidad del reclamo por el financiamiento universitario. El próximo dato a seguir será el nivel de acatamiento que registren las casas de estudio durante esos siete días.