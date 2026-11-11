La Provincia avanzará con la terminación de los barrios La Ramada y La Nave, paralizados por el freno nacional a la obra pública. Marcelo Orrego dijo que los plazos los precisará Infraestructura.

El futuro de los barrios La Ramada y La Nave, dos desarrollos habitacionales inconclusos tras la paralización de la obra pública nacional, volvió a quedar en la agenda del Gobierno de San Juan. Este miércoles, el gobernador Marcelo Orrego afirmó que la Provincia avanzará con los trabajos para completar ambos complejos. Sin embargo, evitó confirmar una fecha de entrega y derivó esa precisión al Ministerio de Infraestructura, al tratarse de un tema técnico.

Plazos sin definición Consultado sobre la posibilidad de entregar alguno de los barrios antes de fin de año o en los primeros meses de 2027, Orrego no brindó una fecha concreta. “Yo, por mí, créame, tengo las ganas y el compromiso de entregarlos lo más rápido posible”, expresó ante la prensa. Luego sostuvo que “lo importante es que estamos por un buen camino, por un buen rumbo” y agregó que “este tipo de proyectos que tienen que ver con estos dos barrios se van a poder concluir”.

Antecedentes del freno Los complejos La Ramada y La Nave integraban el extinto programa nacional Procrear y quedaron paralizados luego del freno a la obra pública dispuesto por el Gobierno nacional. Frente a ese escenario, la gestión provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), tomó posesión y concretó el traspaso oficial de ambos desarrollos. El objetivo es evaluar alternativas para retomar los trabajos y terminar las viviendas.

Decisión política y gestión técnica Orrego insistió en que existe una decisión política de avanzar con la finalización de los barrios, aunque subrayó que los detalles de ejecución y los tiempos deberán ser informados por el ministro de Infraestructura. La Provincia no informó, por el momento, una fecha oficial para la entrega de las unidades. En paralelo, el Gobierno busca sostener la continuidad de los proyectos para que las familias puedan acceder a sus hogares una vez concluidas las obras.

Nuevos barrios en ejecución Durante la misma rueda de prensa, el gobernador también se refirió a la política habitacional de su gestión. Dijo que el Gobierno prevé ejecutar 30 barrios, con unas 2.240 viviendas, y estimó que podrían generar alrededor de 4.500 puestos de trabajo. Según explicó, ya se realizan tareas preparatorias en los terrenos y se avanzó en acuerdos con empresas constructoras para poner en marcha las obras.

Impacto laboral y cronograma Orrego señaló que la construcción de esos nuevos barrios demandaría, en términos estimativos, 12 meses para su culminación. También indicó que el esquema de trabajo podría involucrar entre dos y tres obreros por cada vivienda. “Estamos con la mirada puesta siempre en generar trabajo y en que esa demanda que tienen los sanjuaninos de soluciones habitacionales sea una realidad”, concluyó. La variable a seguir en adelante es la definición técnica de plazos para La Ramada y La Nave, junto con el avance efectivo de los nuevos desarrollos anunciados.