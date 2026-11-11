La nueva herramienta permite realizar en línea inscripciones, reinscripciones, declaraciones juradas, certificados y gestiones vinculadas con las guías de tránsito. También facilita el cruce de datos sobre producción y movimiento de minerales en San Juan.

El Ministerio de Minería de San Juan presentó la digitalización del Registro de Productores, Comerciantes e Industriales Mineros, una herramienta que traslada a una plataforma digital los trámites que hasta ahora requerían la presentación de documentación en formato papel y de manera presencial.





El sistema permite realizar inscripciones y reinscripciones anuales, presentar declaraciones juradas de producción y gestionar certificados y guías de tránsito. El acceso se realiza desde el Sistema Integral Minero, disponible en la página web del Ministerio.

La plataforma funciona con dos perfiles: productor y Ministerio. Las solicitudes iniciadas por los usuarios son luego validadas por la autoridad minera.





Uno de los principales cambios está en las guías de tránsito para el traslado de minerales. Los documentos incorporan un código QR que permite a los organismos de control verificar su validez. A su vez, cada productor, comerciante o industrial solo puede emitir guías para los minerales en los que se encuentra inscripto.





Este avance se enmarca en las politicas impulsadas por el gobernador Marcelo Orrego, de trabajar por un Estado cercano, que facilite la producción y genere condiciones para el desarrollo responsable.

Menos traslados y mejor información

La digitalización reduce la necesidad de trasladarse hasta la sede del Ministerio, especialmente para productores de departamentos más alejados, como Iglesia, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil y Sarmiento. De todos modos, el beneficio alcanza a los productores de los 19 departamentos de la provincia de San Juan.





El ingreso a la plataforma se realiza mediante CIDI y, en el caso de las empresas, debe intervenir una persona física habilitada para acceder al sistema.





Para el Ministerio, la herramienta permite reducir el manejo de documentación en papel y avanzar en el cruce de las declaraciones juradas de producción con las guías de tránsito. Así, se pueden contrastar los volúmenes declarados con el movimiento de minerales respaldado por esas guías y generar información por mineral, departamento, productor o empresa.





La digitalización tiene como antecedente el proceso de actualización del registro iniciado en 2024. Según informó el área responsable, en aquel momento había poco más de 40 productores inscriptos y actualmente el número supera los 90, con nuevas solicitudes en trámite.





El crecimiento del registro, las distancias que deben recorrer muchos productores y la necesidad de contar con datos más ordenados sobre la producción fueron parte de los motivos para avanzar con la plataforma. También está prevista la publicación de información sobre los volúmenes de extracción y el traslado de los distintos minerales a nivel provincial, interprovincial, nacional e internacional.





Esta actualización del registro, que representa el salto del formato papel al digital, será difundido en los próximos dias en el Boletin Oficial de la provincia, con todos los datos de relevancia.