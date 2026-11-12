El ejercicio permitió poner en práctica procedimientos de actuación y evaluar la respuesta del personal ante una situación de emergencia. La actividad se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, con seguimiento desde el CISEM 911.

En el marco del proceso de actualización del Plan de Abordaje de Situaciones de Emergencia, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, desarrolló un simulacro de sismo en 5 dependencias policiales de la provincia. La actividad se realizó de manera simultánea en la Central de Policía, Comisaría 2°, Comisaría 9° de Caucete, Comisaría 21° de Jáchal y Comisaría 38° de Rivadavia, como parte de la tercera etapa de implementación del programa.





El ejercicio permitió poner en práctica los planes de emergencia elaborados para cada establecimiento y evaluar los procedimientos previstos ante un movimiento sísmico. Las autoridades, encabezadas por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; junto al Jefe de Policía, Néstor Álvarez; estuvieron acompañando a los equipos técnicos y siguieron el desarrollo del simulacro desde las instalaciones del CISEM 911, donde pudieron observar en tiempo real la respuesta de cada una de las dependencias seleccionadas.





Las jornadas contaron con la participación de Ricardo Salas, como funcionario internacional de las Naciones Unidas; y José Luis Parisi, director de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes acompañaron las distintas instancias de capacitación y el ejercicio práctico. Esta etapa también incluyó tres jornadas presenciales del Seminario en Gerenciadores en Situaciones de Emergencia y Crisis, con talleres destinados a fortalecer los conocimientos y las herramientas del personal policial.





El proceso estuvo a cargo del Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Ciudadana y Formación Policial D-6, e inició durante agosto y septiembre con una primera etapa de capacitación dirigida a los primeros y segundos jefes de todas las dependencias policiales, con la participación de 180 autoridades. Allí se trabajó sobre gerenciadores de emergencias, identificación de riesgos, análisis del contexto y herramientas para la elaboración de planes de actuación.





Posteriormente, durante octubre, se avanzó con la segunda etapa, centrada en la elaboración y actualización de planes de emergencia adaptados a las características y necesidades de cada dependencia policial. El trabajo permitió que cada establecimiento contara con un instrumento específico para organizar su respuesta ante situaciones críticas.





Con la realización de los simulacros, la tercera etapa busca evaluar los tiempos de respuesta, los procedimientos establecidos y los roles asignados al personal. A partir de los resultados se identificarán fortalezas y aspectos que requieren ajustes para mejorar la coordinación y la capacidad de actuación.





Finalmente, la cuarta etapa estará destinada a la confección y actualización de manuales y protocolos de actuación. Se sistematizarán los resultados de los ejercicios, se incorporarán las mejoras necesarias y se establecerán procedimientos estandarizados, responsabilidades y líneas de comunicación para cada situación de emergencia.





De esta manera, seguridad avanza en la consolidación de un sistema integral de abordaje de emergencias para la Policía, con herramientas adaptadas a las particularidades de cada dependencia. La planificación, la capacitación permanente y la evaluación de los procedimientos forman parte de un trabajo orientado a fortalecer la preparación y brindar respuestas más organizadas y eficientes ante situaciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.