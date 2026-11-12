El Consejo de la Magistratura fijó el cronograma para dos vacantes del Ministerio Público Fiscal. La inscripción virtual irá del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

El Consejo de la Magistratura de San Juan publicó el cronograma del concurso para cubrir dos cargos de fiscal de primera instancia. La inscripción será virtual y estará abierta desde el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre. El proceso se inscribe en la cobertura de vacantes del Ministerio Público Fiscal.

Los interesados deberán completar un formulario disponible en un enlace que estará en la página web del Poder Judicial. Los dos puestos quedaron vacantes por la muerte de Roberto Mallea y el ascenso de Ignacio Achem. Ese antecedente explica la apertura del concurso y marca el alcance institucional de la convocatoria.

Para inscribirse, los abogados deberán adjuntar un único archivo en PDF con tres documentos: el currículum vitae con foto tipo carnet, el diploma de abogado y el certificado de matrícula del Foro de Abogados de San Juan. Los legajos en papel con los antecedentes curriculares quedarán en poder de cada postulante. El Consejo de la Magistratura podrá requerirlos más adelante si lo considera necesario.

Plazos posteriores Habrá un período para corregir errores u omisiones en la documentación entre el 9 y el 11 de diciembre. Luego, del 14 al 16 de diciembre, se podrán presentar impugnaciones contra los postulantes. Esos pasos forman parte del trámite previo a la evaluación de antecedentes y eventuales observaciones sobre los inscriptos.

El concurso corresponde al expediente N° 2163, identificado como “Corte de Justicia Comunica Dos (2) Cargos Vacantes de Fiscal de Primera Instancia”. El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia. También lo integran Raúl Acosta y Valeria Torres, por el Foro de Abogados; la ministra de Gobierno Laura Palma, por el Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.