El Gobierno provincial anticipa medidas preventivas por las altas temperaturas y la presencia temprana de personas en espacios recreativos. La habilitación de cada sector dependerá de condiciones climáticas, hídricas y de seguridad.

Las altas temperaturas registradas en San Juan durante las últimas jornadas llevaron a que numerosas personas comenzaran a concurrir anticipadamente a diques, playas y sectores del río San Juan. Ante ese escenario, distintas áreas del Gobierno provincial mantuvieron una reunión de coordinación para adelantar medidas preventivas y reforzar de manera progresiva la presencia del Estado en esos espacios.

La decisión no implica una apertura anticipada de la temporada de verano, sino una respuesta preventiva frente a una situación que ya se verifica en los principales ámbitos recreativos de la provincia. El objetivo es reducir riesgos y asegurar presencia operativa en los sectores en los que las condiciones permitan el ingreso y las actividades acuáticas.

Organismos involucrados El esquema prevé trabajo articulado entre Seguridad Náutica, Seguridad, Bomberos y Salud, entre otros organismos. Según lo informado, la presencia estatal se incrementará de forma progresiva de acuerdo con las necesidades y las condiciones de cada sector. Entre los lugares contemplados figuran el Dique de Ullum, el Dique Punta Negra y tramos del río San Juan.

Condiciones de habilitación La habilitación de cada espacio estará sujeta a factores climáticos, hídricos y de seguridad, con evaluación permanente. En el caso de Ullum, se anticipó una atención especial por la cantidad de accesos existentes y por la aparición de nuevas playas conforme varía el nivel del agua. Si un lugar no presenta condiciones seguras, podrán restringirse accesos o suspenderse temporalmente las actividades, aun cuando se trate de un espacio de uso habitual.

Información preventiva Además, se trabaja en un sistema de partes y alertas preventivas para comunicar qué lugares se encuentran disponibles y cuáles presentan restricciones. Si las condiciones permanecen estables, la información podrá difundirse periódicamente; ante situaciones de mayor riesgo o cambios frecuentes, se prevé avanzar con comunicaciones diarias a primera hora, con datos disponibles desde la noche anterior para medios de comunicación y comunidad.

Las autoridades solicitaron concurrir únicamente a los sectores recomendados y respetar las indicaciones oficiales. La prioridad, según el esquema definido, será la prevención: ante cualquier duda sobre la seguridad de un río, dique o playa, se restringirá preventivamente su utilización para evitar accidentes y resguardar a quienes concurran a esos espacios.