Javier Brizuela se presentará en la Fiesta Nacional del Sol el 22 de noviembre. En una entrevista con Telesol recordó su paso por Trulalá y La Barra y su vínculo con San Juan.

Javier “La Pepa” Brizuela se presentará el domingo 22 de noviembre en la Fiesta Nacional del Sol 2026, en una actuación que combinará su etapa como solista con repertorio asociado a su trayectoria en el cuarteto. La confirmación del show se conoció en el marco de la cobertura especial que Telesol realiza junto con otros medios de comunicación de la provincia. La propuesta se inscribe en la programación de una de las celebraciones más relevantes de San Juan.

En una entrevista con Telesol, el cantante cordobés repasó su presente artístico y recordó su paso por Trulalá y La Barra. Sobre sus comienzos, afirmó: «Quedó mucha historia, muchos recuerdos hermosos, muchas canciones, mucho público recorrido en los shows, en los bailes del país, en la provincia de Córdoba». El repaso funcionó como un balance de una carrera extendida en el circuito del cuarteto, con escenarios y públicos de distintas provincias.

Treinta y un años en La Barra

Brizuela destacó especialmente su paso por La Barra, grupo en el que permaneció durante 31 años. «La Barra me dio todo, todo, todo. Yo le di hasta donde más pude, le dimos lo mejor que pudimos darle a nuestro público», señaló. También sostuvo que esos años dejaron «recuerdos imborrables» y que lo vivido sigue presente «en el corazón» y «en la mente». La referencia resume una etapa central de su trayectoria y explica el peso que todavía tienen esas canciones en sus presentaciones actuales.

Etapa solista

El músico dijo que su presente como solista le plantea un desafío distinto, aun con décadas de experiencia sobre el escenario. «Por más que tenga la trayectoria que tenga, la seguridad que tenga, es todo nuevo para mí ahora, pero lo tomo de tal forma que me motiva para seguir, para estar», explicó. En esa línea, definió que su objetivo sigue siendo cantar, llevar alegría y lograr que el público disfrute de cada función. «Es lo único que sé hacer, es lo único que Dios me ha dado: cantar, llevar la alegría a la gente», afirmó.

Vínculo con San Juan

Brizuela también dedicó parte de la entrevista a su relación con San Juan. Recordó bailes en distintos salones y noches en las que la demanda superaba la capacidad de los espacios, al punto de realizar «doble jornada» o «triple jornada» para atender a todos los seguidores. Incluso evocó una presentación en la que, según dijo, no podían escucharse sobre el escenario por los gritos del público. «Recuerdos infinitos y maravillosos», resumió. Esa experiencia, señaló, explica el entusiasmo con el que vuelve a la provincia.

De cara a su presentación del domingo 22 de noviembre, el artista invitó a asistir a la Fiesta Nacional del Sol y agradeció la convocatoria en esta nueva etapa de su carrera. «Es una fiesta divina. Tuve la oportunidad de ir muchas veces con La Barra, hasta cuando se hacía en una plaza», recordó. También anticipó que interpretará los temas que el público espera escuchar. Su actuación quedará integrada a la programación oficial de la celebración, cuya continuidad y grilla se mantienen como referencia para el seguimiento de la agenda cultural provincial.