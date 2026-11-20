El episodio ocurrió en La Chimbera, cerca del cruce con la Ruta 21. Vecinos sostienen que la maniobra se repite a diario y que en algunos casos involucra a menores.

Un video registrado por un conductor mostró a un joven trasladándose en bicicleta enganchado a la parte trasera de un camión sobre la Ruta 279, a la altura de La Chimbera, cerca del cruce con la Ruta 21, en el departamento 25 de Mayo.

En las imágenes se observa que el joven, vestido con una remera violeta y un short claro, permanece sujeto al vehículo mientras este avanza por la ruta. La maniobra expone un riesgo para quien va sobre la bicicleta y también para los demás usuarios de la vía, por la posibilidad de una frenada o un cambio brusco de trayectoria.

La secuencia se vuelve más delicada porque en el video también aparece otro camión circulando en paralelo. Esa convivencia de vehículos en movimiento aumenta la posibilidad de una colisión o de una caída si el joven pierde equilibrio o si el conductor realiza una maniobra inesperada.

Antecedentes y frecuencia Según vecinos de la zona, la práctica no sería aislada. Afirman que se repite prácticamente todos los días, en especial en determinados horarios, cuando jóvenes enganchan sus bicicletas a los camiones para dejarse arrastrar por varios metros.

De acuerdo con esos testimonios, en algunas ocasiones quienes realizan estas maniobras serían menores de edad. Los vecinos sostienen que el objetivo sería trasladarse más rápido o hacerlo por diversión, aunque esas afirmaciones no fueron corroboradas por una autoridad en el material difundido.

La escena vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad vial en un corredor donde circulan vehículos pesados y bicicletas. El video fue difundido como gentileza de El Bastón y, según lo observado, el punto crítico sigue siendo la exposición a una maniobra que puede derivar en un siniestro ante cualquier frenada o desvío del camión.