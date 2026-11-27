El Gobierno provincial dispuso un operativo de seguridad y asistencia en espacios naturales ante el aumento de la concurrencia. Hay cinco sectores habilitados y el resto permanece prohibido para actividades acuáticas.

En el marco del COPRE, el Gobierno de San Juan reforzó las acciones de prevención, control y asistencia en diques y zonas de río, con un esquema coordinado entre distintas áreas del Estado. La medida apunta a proteger a las familias sanjuaninas y a ordenar el uso de los espacios naturales de la provincia. La decisión se vincula con las altas temperaturas registradas en las últimas jornadas y con el incremento de personas en sectores recreativos.

El operativo contempla la presencia de personal especializado, la delimitación de zonas seguras y la coordinación entre Seguridad Náutica, Policía de San Juan, Bomberos y Salud. Según el esquema oficial, la intervención busca reducir riesgos en lugares donde las corrientes, las variaciones de caudal y las condiciones propias del entorno exigen control permanente. En ese marco, se definieron cinco espacios habilitados para el ingreso de bañistas y para actividades recreativas.

Zonas habilitadas Los sectores autorizados son el embarcadero del dique Punta Negra, únicamente en la zona boyada; el embarcadero del dique de Ullum, también en la zona boyada; el Río San Juan, exclusivamente a la altura de calle Las Moras, los viernes, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20; el dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia; y el dique San Agustín, en el departamento Valle Fértil. En todos los casos, la cobertura de guardavidas y la delimitación de seguridad forman parte de las condiciones de uso establecidas por la provincia.

Restricciones vigentes Los organismos provinciales recordaron que todos los demás espejos de agua, canales de riego y sectores de río no incluidos en ese listado quedan estrictamente prohibidos para actividades acuáticas o recreativas. La advertencia oficial remarcó que el ingreso a zonas no autorizadas representa un riesgo extremo por las corrientes y por la ausencia de dispositivos de seguridad. En consecuencia, la comunidad debe respetar las zonas delimitadas y las indicaciones del personal afectado al operativo.

Seguimiento El Gobierno provincial informó que mantendrá una evaluación permanente de las condiciones climáticas, hídricas y de seguridad en cada sector. Además, prevé sostener la difusión de información y alertas preventivas para que sanjuaninos y visitantes conozcan el estado de cada espacio antes de concurrir. La articulación entre los organismos provinciales quedará sujeta a esas evaluaciones y a la necesidad de sostener la cobertura operativa en los puntos habilitados.