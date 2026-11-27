La Fiesta de Santa Bárbara comenzará este sábado 28 de noviembre en la Plaza De La Libertad, con dos jornadas a pura música, danza y talento local. El
festejo continuará el domingo 29 en el mismo espacio, con una amplia programación que reunirá a artistas de diferentes estilos y propuestas.
Durante ambas jornadas subirán al escenario Nuevo Horizonte, Trío Los Barros, Aloka2, Alma, Las Voces del Abanico, Parte de Mí, Bandoleros, El Impakto, Alexys y Dogor, Mal la Voz, India Mariana, Yuliana Fernández, Ritmo y Pasión, Holala, Studio Ballet, Bailarinas del Rocío, Oscar Giménez, Carlos Toledo, Elevarte, Tal para Cual, El Chile y su Banda, Mi Combo RKT, Puesta
del Sol, Josilir y La Costa.
En este sentido, el intendente Fabián Aballay invitó a la comunidad a participar de esta celebración y destacó la importancia de generar espacios para que los artistas locales puedan mostrar su trabajo y compartir su talento con los vecinos.
“Queremos que las familias disfruten de esta fiesta, que se acerquen a la plaza y acompañen a nuestros artistas. Es una oportunidad para poner en valor el talento local, brindarles un escenario y seguir fortaleciendo nuestras expresiones culturales”, expresó el jefe comunal.
La Fiesta de Santa Bárbara tendrá una segunda etapa los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre, en el Polideportivo Jesús Morales. Allí, la propuesta musical tendrá como principales atractivos las presentaciones de La Delio Valdez, Canto 4, Tuli y Luck Ra.