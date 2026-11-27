La primera parte de la fiesta se desarrollará este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con músicos y bailarines en la plaza De La Libertad. La celebración continuará el 4, 5 y 6 de diciembre en el Polideportivo Jesús Morales.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Fiesta de Santa Bárbara comenzará este sábado 28 de noviembre en la Plaza De La Libertad, con dos jornadas a pura música, danza y talento local. El

festejo continuará el domingo 29 en el mismo espacio, con una amplia programación que reunirá a artistas de diferentes estilos y propuestas.





Durante ambas jornadas subirán al escenario Nuevo Horizonte, Trío Los Barros, Aloka2, Alma, Las Voces del Abanico, Parte de Mí, Bandoleros, El Impakto, Alexys y Dogor, Mal la Voz, India Mariana, Yuliana Fernández, Ritmo y Pasión, Holala, Studio Ballet, Bailarinas del Rocío, Oscar Giménez, Carlos Toledo, Elevarte, Tal para Cual, El Chile y su Banda, Mi Combo RKT, Puesta

del Sol, Josilir y La Costa.





En este sentido, el intendente Fabián Aballay invitó a la comunidad a participar de esta celebración y destacó la importancia de generar espacios para que los artistas locales puedan mostrar su trabajo y compartir su talento con los vecinos.





“Queremos que las familias disfruten de esta fiesta, que se acerquen a la plaza y acompañen a nuestros artistas. Es una oportunidad para poner en valor el talento local, brindarles un escenario y seguir fortaleciendo nuestras expresiones culturales”, expresó el jefe comunal.



