La Municipalidad de Chimbas puso en marcha intervenciones en Villa Morrone y otros sectores del departamento. El plan apunta a mejorar el escurrimiento ante el fenómeno de El Niño.

La Municipalidad de Chimbas inició este viernes un conjunto de obras de canalización, cunetas, pasantes y una pasarela sobre el Dren General Chimbas, en el marco de la emergencia hídrica y con el objetivo de reducir anegamientos en distintos sectores del departamento.

La planificación surgió del relevamiento realizado por personal municipal y del trabajo conjunto de las áreas que integran el Comité de Emergencia Municipal. Según el municipio, las recorridas y los planteos de los vecinos permitieron identificar los puntos con mayores dificultades para el escurrimiento del agua, que serán abordados de manera progresiva en los próximos días.

Áreas priorizadas

Las tareas comenzaron en Villa Morrone y alcanzarán a Villa Obrera, el barrio Los Toneles —Lote Hogar N.º 43—, el Lote Hogar N.º 62 y Villa Unión, además de las calles Mendoza, Salta y Porres. En Villa Obrera se prevé la canalización de diversas calles, mientras que en Villa Morrone, Los Toneles, Lote Hogar N.º 62, Villa Unión y las calles Mendoza y Salta se ejecutarán cunetas y pasantes para facilitar la conducción del agua en los cruces.

En calle Porres, entre Urquiza y la colectora de la Ruta Nacional 40, se harán trabajos de cordón cuneta, cunetas y pasantes. El municipio también informó que en distintas zonas se avanzará con la construcción de pozos blancos, estructuras de drenaje e infiltración que captan agua de lluvia y la devuelven a capas profundas del suelo, a diferencia de un pozo ciego convencional, destinado a efluentes cloacales.

Prevención ante El Niño

El plan incluye además la canalización de un ramo del canal Mogote Viejo por calle Oro, desde Tucumán hasta la colectora oeste de la Ruta Nacional 40, y la construcción de una pasarela sobre el Dren General Chimbas, en Oratorio y Benavídez, para mejorar el cruce peatonal. Estas intervenciones se suman a las tareas de limpieza y mantenimiento de canales, cunetas y desagües que el área de Servicios realiza en más de 15 barrios por semana, con el retiro de residuos para facilitar el escurrimiento del agua.

Las obras forman parte de las acciones de prevención que el municipio sostiene ante el fenómeno de El Niño. El avance de los trabajos en los barrios y calles mencionados será el dato operativo a seguir en las próximas jornadas, en función de la secuencia de intervenciones prevista por la comuna.