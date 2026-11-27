El pliego del primer tramo prevé forestación compensatoria y exige a la contratista riego y mantenimiento hasta la entrega. La obra tendrá 11,64 kilómetros y un presupuesto oficial de $126.572 millones.

La obra de la autopista de Ruta 20, entre Santa Lucía y 9 de Julio, prevé la extracción de 1.342 árboles y la plantación de 4.026 ejemplares como parte del plan de forestación compensatoria incluido en el pliego de licitación. La relación prevista es de tres nuevos árboles por cada uno que deba retirarse. El esquema forma parte del primer tramo que licita el Gobierno de San Juan y busca compatibilizar la ejecución vial con la preservación ambiental en el corredor intervenido.

El tramo licitado va de las calles Eusebio Zapata a Gorriti, con una extensión de 11,64 kilómetros, un presupuesto oficial de $126.572 millones y un plazo de obra de 1.140 días corridos. Según los cálculos de la Dirección Provincial de Vialidad, deberán retirarse 597 árboles de menos de 60 centímetros de diámetro, 260 de entre 60 centímetros y un metro, y 485 de un metro o más. La documentación establece que solo se removerán los ejemplares y tocones que interfieran con el avance de la obra, incluidos los sectores donde deban ejecutarse carriles, colectoras o puentes.

El pliego también dispone que la empresa adjudicataria deberá contar con los permisos correspondientes antes de retirar cualquier ejemplar, incluidas las raíces. En los sectores donde la traza no afecte la forestación existente, se deberá priorizar la permanencia de los árboles por su valor ambiental y paisajístico. Esa definición reduce el margen de remoción al estrictamente necesario para la obra y deja bajo control técnico la intervención sobre el arbolado existente.

Forestación compensatoria

El plan prevé la plantación de ejemplares sueltos y pequeños bosques en intersecciones y retornos de la futura autopista. Entre las especies seleccionadas figuran el espinillo, el visco, la acacia blanca y el fresno. Los nuevos árboles deberán provenir de viveros, medir al menos 1,20 metros hasta la primera rama y contar con dos tutores para favorecer su desarrollo y resistir el viento. Además, por seguridad vial, el primer ejemplar deberá ubicarse a no menos de 15 metros del borde de la calzada, con una separación de 10 metros entre plantas.

Obligaciones de la contratista

La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar un Plan de Trabajo para el Manejo de Forestales ante la inspección de obra y la Dirección Provincial de Recursos Naturales, con la firma de un profesional especializado. Entre sus obligaciones se incluye el riego constante, el control de plagas, la remoción de malezas y el mantenimiento de los tutores hasta la entrega final de la obra. Los ejemplares que se sequen, se dañen o sean robados deberán ser reemplazados a costo de la contratista.

Si la empresa no cumple con las exigencias de forestación y, luego de un aviso previo, persiste en la demora, podrá ser multada con el equivalente a 500 litros de gasoil por cada semana de incumplimiento. En los sectores que no estén alcanzados por la obra, la plantación deberá concretarse durante el primer año de trabajos, en la época más conveniente para asegurar el prendimiento. El cronograma de ejecución y el control de las tareas quedarán atados al avance de la obra y a la verificación técnica prevista en el pliego.