La campaña del Colegio Central Universitario desarrollada junto a la Secretaría de Ambiente permitió recuperar 8.270 kilos de RAEE y 61 kilos de pilas para su gestión ambiental adecuada

La campaña de recolección de RAEE (Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos) que el Colegio Central Universitario desarrolla cada año, con la colaboración de la Secretaría de Ambiente, permitió recuperar 8.270 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y 61 kilos de pilas en desuso. El volumen recuperado muestra la cantidad de materiales que pueden ser retirados del circuito habitual de residuos y gestionados de manera diferenciada, permitiendo de esta forma un tratamiento diferenciado y acorde a cada tipo de residuo.





La iniciativa forma parte de las acciones provinciales orientadas a fortalecer la gestión de residuos y avanzar en modelos de recuperación y valorización de materiales. En este marco, el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) cumple un rol central en la gestión y recuperación de distintos tipos de residuos.













La recuperación de RAEE constituye además una oportunidad para avanzar en la economía circular, ya que estos residuos contienen materiales que pueden ser recuperados y destinados a nuevos procesos. La secretaría ya registra experiencias de procesamiento y comercialización de materiales electrónicos recuperados en planta.





Durante 2026, la gestión ambiental provincial profundizó el enfoque que busca transformar los residuos en recursos y reducir los impactos asociados a su disposición. Este criterio se vincula con una política ambiental que integra la protección del ambiente a las decisiones vinculadas con el desarrollo provincial.





Algunos de los elementos recibidos durante el desarrollo de la campaña, que se concretó el sábado 3 de octubre último incluye televisores, equipos de audio, radios, cámaras, consolas, juguetes electrónicos, herramientas y electrodomésticos pequeños o medianos, además de computadoras, notebooks, tablets, monitores, CPU, teclados, mouse, parlantes, micrófonos, teléfonos, celulares, módems y otros dispositivos domiciliarios.













El resultado de la campaña se suma a otras acciones desarrolladas por la secretaría para mejorar la gestión de residuos, fortalecer la recuperación de materiales y consolidar prácticas vinculadas con la economía circular. Este tipo de residuos también puede disponerse en el contenedor que se encuentra ubicado en el predio de la Municipalidad de Capital, ubicado sobre calle 25 de Mayo, frente al Palomar; o durante el desarrollo de Cambio Verde, cada tercer sábado del mes en el marco de la Feria Agroproductiva.





De esta manera, la gestión de los residuos electrónicos y las pilas se incorpora a una estrategia que busca generar resultados concretos y verificables en materia ambiental, con impacto en la calidad de vida de la población y en la planificación del San Juan de las próximas décadas