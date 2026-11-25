Las calles del centro de San Juan fueron escenario este miércoles 25 de noviembre de una movilización contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cientos de personas participaron de la marcha con un reclamo central: justicia por los tres femicidios registrados en la provincia durante 2026.

La convocatoria reunió a organizaciones sociales, agrupaciones feministas, sindicatos y partidos políticos, que marcharon bajo la consigna Ni Una Menos. La columna salió desde la Plaza 25 de Mayo, recorrió distintas arterias del microcentro y se detuvo frente a la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género). El cierre tuvo lugar en la intersección de avenida Libertador y calle Mendoza.

Casos bajo reclamo

Los nombres de Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa estuvieron presentes en los principales pedidos de la jornada. Sus asesinatos, ocurridos en poco más de dos meses, reabrieron el debate sobre las respuestas institucionales frente a las situaciones de violencia y sobre la capacidad de los mecanismos de protección vigentes. En ese marco, la movilización buscó visibilizar no solo los hechos consumados, sino también las condiciones que permitieron que esas situaciones avanzaran hasta un desenlace fatal.

Advertencias institucionales

En la previa, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidades difundió una carta abierta en la que recordó las historias de las tres víctimas. El organismo señaló que Gemma fue asesinada cuando se dirigía a trabajar, mientras que Camila y Fanny perdieron la vida en sus viviendas. En ese texto, el Consejo sostuvo: “Tres mujeres, tres historias y familias atravesadas por pérdidas irreparables”.

El mismo documento indicó que en los casos de Gemma y Camila existían denuncias previas contra los presuntos agresores. A partir de ese dato, el organismo planteó la necesidad de mejorar la articulación entre las instituciones que intervienen en estos casos y de garantizar una respuesta efectiva para quienes denuncian violencia. También advirtió sobre la importancia de revisar los circuitos de seguimiento y protección cuando existen señales de riesgo.

Prevención y seguimiento

Otro de los datos expuestos por el Consejo fue la existencia de diez intentos de femicidio durante este año que, según el organismo, no tuvieron repercusión en los medios de comunicación ni en las redes sociales. A partir de esa observación, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y el seguimiento de las situaciones de riesgo. Durante la jornada, las organizaciones insistieron además en sostener políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento para mujeres y diversidades.

El cierre de la movilización estuvo marcado por la lectura de un documento conjunto con los reclamos de mujeres y diversidades de San Juan. En ese contexto, se recordó que quienes atraviesen situaciones de violencia de género o necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea 144, un servicio gratuito que funciona las 24 horas.